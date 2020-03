Micron, svelato il primo campione uMCP basato su LPDDR5

Il multi-chip package Micron combina DRAM a basso consumo e NAND con controller integrato per utilizzare il 40% in meno dello spazio sulla scheda

Micron Technology porta sul mercato i primi campioni multi-chip package UFS (uMCP) con DRAM DDR5 (LPDDR5) a basso consumo. La struttura offre uno spazio di archiviazione ad alta densità e basso consumo progettato per adattarsi agli smartphone di fascia media con un formato sottile e compatto.

Il nuovo package uMCP5 di Micron è frutto dell'innovazione tecnologica sviluppata da un'azienda all’avanguardia nella produzione di contenitori per multi-chip di formati ridotti. Le soluzioni uMCP di Micron combinano DRAM e NAND a basso consumo con un controller integrato, utilizzando il 40% di spazio in meno rispetto alle soluzioni a doppio chip. L'ottimizzazione di tale configurazione permette di diminuire i consumi, ridurre l'ingombro della memoria e di progettare smartphone ancora più piccoli e versatili.

Con la più avanzata LPDRAM e l'interfaccia UFS, questo innovativo package offre un aumento del 50% della memoria e della larghezza di banda di archiviazione, diminuendo il consumo energetico. Il nuovo package uMCP5 permette di utilizzare sistemi 5G a chip singolo nei chip degli smartphone di fascia media, soddisfacendo le esigenze di processori per modem e applicazioni 5G con una larghezza di banda di memoria sufficiente su due canali.

L'uMCP5 di Micron utilizza l’avanzata tecnologia DRAM di elaborazione 1y nm e la matrice più piccola al mondo, la 3D NAND 96L da 512 Gb. Il package di tipo BGA (Ball Grid Array) da 297 supporta la LPDDR5 a due canali garantendo velocità fino a 6.400 Mbps, un aumento delle prestazioni del 50% rispetto all'interfaccia della generazione precedente. Il nuovo package offre inoltre il più ampio spazio di archiviazione e la più alta densità di memoria oggi disponibili sul mercato per i fattori di forma uMCP, a 256 GB e 12 GB, rispettivamente.

L'uMCP è la soluzione ideale per la Dynamic Random Access Memory LPDDR5 di Micron. La memoria LPDDR5 di nuova generazione di Micron soddisfa le richieste di maggiori prestazioni di memoria e minori consumi delle reti 5G, che inizieranno a essere distribuite su larga scala a partire dal 2020. La memoria LPDDR5 di Micron consente agli smartphone 5G di elaborare i dati a grandi velocità e fino a 6,4 Gbps, caratteristica fondamentale per evitare colli di bottiglia nell'elaborazione dei dati.

I campioni del package uMCP5 per la LPDDR5 di Micron sono offerti in prova ad alcuni clienti e partner selezionati.