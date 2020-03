Vortal, l’e-procurement facile per enti pubblici e imprese

Vortal, attiva nell’e-procurement, annuncia il proprio l’ingresso nel mercato italiano e la disponibilità di soluzioni interoperabili per digitalizzare gli approvvigionamenti.

Vortal, che conta oltre 10.000 clienti nel mondo tra aziende e enti pubblici, si distingue anche per la particolare attenzione dedicata ai seller (operatori economici), che possono sfruttare funzionalità e servizi innovativi, pensati per massimizzare le opportunità di business e portare efficienza nei processi di partecipazione. Ciò ha permesso lo sviluppo nel tempo di una community di oltre 300.000 imprese e professionisti registrati in Vortal, che può essere immediatamente attivata per partecipare alle procedure di scelta del contraente di ciascun cliente, generando valore grazie all’aumentata competizione.

La suite modulare consente alle organizzazioni pubbliche e private, di qualsiasi dimensione, di aumentare l’efficienza e l’efficacia del ciclo degli approvvigionamenti attraverso la digitalizzazione dei processi e i servizi a valore aggiunto connessi.

La soluzione nextVISION di Vortal è un prodotto completo, in grado di supportare tutte le fasi del processo, dalla rilevazione dei fabbisogni di acquisto alla gestione del ciclo di vita contrattuale, passando per le attività di negoziazione e selezione del contraente.

L’offerta Vortal è in grado di adeguarsi ai contesti organizzativi dei clienti, grazie alle ampie possibilità di personalizzazione funzionale, e per la qualità dell’esperienza utente, pensata per semplificare i processi gestiti grazie a un’interfaccia moderna e a soluzioni tecnologiche avanzate, legate a machine learning e chatbot.

La PA e le utility possono dunque adempiere ai complessi dettami del Codice dei Contratti e della normativa rilevante, gestendo tutte le procedure di scelta del contraente in modalità telematica e pienamente integrata con i sistemi ANAC, per la richiesta del CIG, la gestione dei contratti e l’esecuzione degli adempimenti legati alla trasparenza.

La piattaforma nextVISION è inoltre integrata con la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione dei bandi, produce i tracciati richiesti dal MIT per la programmazione biennale e triennale e gestisce i dati che compongono i documenti di gara unici europei (DGUE) in modalità strutturata, eliminando la necessità di produrre più volte gli stessi dati di partecipazione.

L’architettura modulare e aperta permette alla piattaforma Vortal di calarsi con la massima semplicità negli ecosistemi applicativi dei singoli clienti, con numerosi punti di contatto pre-definiti attraverso cui dialogare con sistemi informativi pre-esistenti (es. ERP) e altre soluzioni IT.

Miguel Sobral, CEO di Vortal

L’Italia rappresenta un mercato particolarmente interessante per l’espansione di Vortal. La nostra volontà è quella di creare opportunità di business sia per i seller che per i buyer e di contribuire all’innovazione e alla digitalizzazione di aziende e pubbliche amministrazioni italiane.