Qlik entra a far parte di Data Ingestion Network

Qlik estende la partnership con Databricks: Qlik Data Integration semplifica il caricamento all’interno di Delta Lake, accelerando analytics e ML per Lakehouse.

Qlik e Databricks forniscono congiuntamente soluzioni integrate e un enorme valore aggiunto ai clienti che cercano di accelerare il proprio viaggio verso il cloud. L'implementazione di Qlik Data Integration con Delta Lake permette di automatizzare e trasmettere dati da qualsiasi fonte – inclusi mainframe, SAP, database e data warehouse – nel cloud, in tempo reale. Gli utenti possono sbloccare rapidamente il valore di tutti i loro dati per l'analisi e ML con set di dati pronti all’utilizzo, massimizzandone efficienza, scalabilità e risparmio di costi nel cloud.

Michael Hoff, SVP di Business Development e Partner di Databricks

Databricks è entusiasta di avere Qlik come partner d’eccellenza nel lancio di Data Ingestion Network. La piattaforma Qlik Data Integration porterà alle organizzazioni una soluzione di integrazione dati leader di mercato, permettendogli di spostare tutti i loro dati in un unico Lakehouse. Gli utenti proveranno i vantaggi di portare facilmente e in tempo reale i dati in Delta Lake, rendendoli così pronti per l'analisi e per i loro casi d'uso di BI e ML.