Una soluzione affidabile ed economica da Phoenix Contact

Il supporto per Windows 7 non è più disponibile e Microsoft non fornisce più agli utenti aggiornamenti di sicurezza. Una soluzione arriva da Phoenix Contact. Pirati informatici potrebbero avere la possibilità di penetrare nei computer di produzione dotati del sistema operativo Windows 7, aggravando quotidianamente il rischio per la sicurezza.

Una soluzione affidabile ed economica è rappresentata dall'installazione di un modulo mGuard Security, dispositivo di sicurezza industriale.

Il modulo viene integrato nella rete a monte del PC Windows vulnerabile, proteggendolo immediatamente con diverse funzioni di sicurezza coordinate. Il modulo dispone anche di una modalità stealth brevettata, che assicura che non sia necessario apportare modifiche al sistema da proteggere, né sull'infrastruttura di rete né sullo stesso computer Windows.

Il modulo mGuard Security può quindi essere successivamente integrato in modo trasparente in una rete esistente.

Gli indirizzi MAC e IP del sistema da proteggere vengono adottati in modo automatico e rimane invariata anche la configurazione della rete, permettendo in questo modo di proteggere un macchinario di produzione con controllore Windows 7 in modo rapido, semplice e privo di rischi.