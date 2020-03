Syneto HYPERSeries, iperconvergenza “al cubo”

La terza generazione di soluzioni per l’iperconvergenza Syneto HYPERSeries si caratterizza per una maggiore potenza di calcolo e una superiore capacità.

Sotto il profilo hardware, la nuova linea di dispositivi HYPERSeries dedicati alla Private Cloud (HSC-2000; HSC-3100; HSC-3200 e HSC-4000) integra i processori di nuova generazione Intel Cascade Lake e adotta memorie flash e dischi ad alta densità, per garantire migliori prestazioni e una capacità a livello di storage che raggiunge gli 8 TByte nelle unità di memoria tradizionali.

Il vendor europeo ha poi investito sullo sviluppo di un’architettura di costruzione delle appliance che garantisce una rumorosità ridotta del 50%, la possibilità di installare fino a 1 TByte di memoria RAM nei modelli di punta (HSC-3200 e HSC-4000) e configurazioni all-flash che utilizzano esclusivamente unità SSD.

La piattaforma offre la possibilità di gestire in modo unificato le applicazioni aziendali virtualizzate, networking, storage, backup, e recovery secondo una logica software-defined. L’intento generale è quello di dare una risposta semplice alle attuali esigenze delle aziende, sia di piccole che di grandi dimensioni.

Vadim Comanescu, CEO di Syneto

Il futuro delle infrastrutture IT è ormai rivolto all’adozione di soluzioni Hybrid Cloud. L’abbinata tra la nostra piattaforma di Hyperconverged Data Management, dedicata alla gestione della Private Cloud, e di Syneto CENTRAL, piattaforma per I servizi cloud, permette ai nostri clienti di affrontare nel migliore dei modi questa evoluzione.

…Ogni attività ha bisogno di supporto hardware, gestione tramite cloud e un approccio proattivo. Abbiamo quindi studiato un sistema che consenta di offrire questo tipo di valore aggiunto a tutte le tipologie di clienti.

Sotto il profilo software, il rilascio di Syneto OS-4.5 mette a disposizione, oltre al supporto per le nuove specifiche hardware, un sistema di gestione multi-amministratore e una funzionalità di registrazione dei log di sistema che consente di garantire un livello superiore nella gestione della sicurezza dei sistemi e la conformità con le previsioni normative del GDPR.