Panasonic Toughbook Omnia, digitalizzazione end-to-end

Panasonic Toughbook Omnia è una soluzione software mobile di classe enterprise e in grado di fornire funzionalità avanzate e supporto end-to-end per i clienti Toughbook.

Omnia è un servizio professionale che aiuta le aziende a ridurre il Time To Market per applicazioni software line-of-business personalizzate, e contribuisce a realizzare in modo efficace progetti di trasformazione digitale. Offre consulenza, hardware, software, integrazione e supporto, per fornire miglioramenti immediati e visibili nella produttività di tutta la forza lavoro sul campo.

Grazie all’uso della piattaforma MCL - ambiente leader nel settore per sviluppo, interfaccia e mobile lifecycle management su base SaaS - lo sviluppo e il test di applicazioni software personalizzate si riducono a giorni o settimane anziché mesi; un processo molto più rapido rispetto allo sviluppo interno o all’utilizzo di una tradizionale software house.

Tra le sfide aziendali in cui Toughbook Omnia può essere d’aiuto, vi sono le transizioni digitali (da carta e penna a dati elettronici), l’inserimento di comandi vocali nelle applicazioni, l’aggiornamento di applicativi esistenti per l’esecuzione su nuovi sistemi backend o sui sistemi operativi più recenti, dove è richiesta un’elevata customizzazione delle applicazioni o l’adattamento delle stesse su molteplici form factor.

I system developer Omnia analizzano le specifiche richieste e forniscono consigli e raccomandazioni su come migliorare le operazioni quotidiane e la produttività, attraverso la progettazione e lo sviluppo di software personalizzati.

Il processo copre lo sviluppo di tutto il ciclo di vita del progetto, la connessione con sistemi di backend multipli e best-practice di mobilità. Un proof of concept viene costruito in ambiente MCL prima della consegna, per assicurare che la soluzione incontri le richieste.

L’applicazione completa è sviluppata in MCL, offrendo una personalizzazione completa. MCL Mobility Platform consente ai clienti di beneficiare di funzionalità all’avanguardia come un flusso di lavoro migliorato con funzionalità vocale, funzionalità I/O che migliorano l'accuratezza dell'acquisizione dei dati tramite barcode, voce, firma digitale, GPS, Smart card, NFC e RFID; capacità multilingua; integrazione completa con sistemi di backend; gestione utenti; Kiosk Mode e App Desktop.

Dopo il test e l’approvazione, Panasonic supporta l’implementazione delle nuove applicazioni in tutta l’azienda e su tutti i sistemi operativi, così da ridurre al minimo i tempi di inattività e migliorare l’esperienza per gli utenti finali. Le app MCL sono OS/hardware indipendenti, per cui una volta installate possono girare su diversi sistemi operativi, permettendo così ai clienti che lo desiderano di poter cambiare il loro OS in futuro, senza problemi applicativi.

Una volta live, Panasonic continua a supportare le nuove soluzioni grazie a un team di supporto reattivo ed efficiente, per fornire velocemente bug fix ed eseguire da remoto revisioni e controllo dei device per la risoluzione dei problemi.

La disponibilità dei dati e lo status delle performance sono consultabili attraverso una dashboard centrale, con la possibilità di aggiungere un Business Intelligence opzionale. È inoltre possibile aggiungere nuove funzionalità all'applicazione lavorando a stretto contatto con il team Omnia per fornire rapidamente aggiornamenti di mercato.