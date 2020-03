Per ciò che riguarda il 2019, SB Italia ha registrato un fatturato in crescita del 18% rispetto all’anno precedente, mentre il gruppo ha sfiorato 35 milioni di euro. Tutte le Business Unit della società specializzata in soluzioni IT per la gestione, l’integrazione e la digitalizzazione dei processi aziendali, hanno contribuito al risultato positivo, con un ruolo trainante dato dai numerosi progetti di Digital Innovation per le aziende clienti realizzati durante il corso dell’anno.

Massimo Missaglia, Amministratore Delegato di SB Italia

Il 2019 si conferma ancora un anno di crescita per SB Italia, che su queste solide basi si sta muovendo verso un ulteriore sviluppo nel 2020. Soluzioni innovative per la Digital Innovation, competenze sempre più elevate delle nostre persone e soluzioni tailor-made cucite sulle esigenze del cliente sono le chiavi del nostro successo. Le imprese italiane desiderano e necessitano innovare digitalmente: SB Italia si pone come un partner IT completo per accompagnarle in questo percorso. Questo avviene grazie alle competenze tecnologiche combinate ad una profonda conoscenza dei processi e conseguente visione strategica dell’innovazione digitale. Mettiamo in campo skill sempre aggiornati e una solida esperienza che, insieme, rappresentano la nostra vera forza. Siamo capaci di crescere e, al contempo, di far crescere i nostri clienti, che ce lo riconoscono. Da sempre l'obiettivo è quello di portare avanti progetti innovativi e di promuovere la cultura digitale in aziende di ogni tipologia e dimensione.

In un panorama italiano delle aziende ICT molto frazionato, con poche grandi realtà, SB Italia, che vanta un’importante esperienza in progetti IT complessi, continua il proprio percorso di affermazione sul mercato, sia sviluppando progetti avanzati di Digital Innovation come le app per la gestione digitale in mobilità di tutti i tipi di contratti con utilizzo di firme elettroniche, sia continuando a dare supporto ai clienti per la gestione dell’IT tradizionali, dai sistemi informativi e ERP fino all’infrastruttura IT.

La forza di SB Italia sta proprio nel saper coniugare una solida esperienza come system integrator con la visione e capacità di disegnare, proporre e realizzare soluzioni di Digital Innovation. Nel corso del 2019, importanti temi come l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica sono serviti a molte realtà per iniziare a intraprendere un percorso di Digital Innovation: da “problema”, la e-fattura si è trasformato velocemente in “opportunità”, in un vero e proprio volàno della trasformazione digitale.