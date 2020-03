Poly Blackwire 5220, comfort e qualità per il lavoro quotidiano

Pagina 1 di 2

Poly Blackwire 5220 è un set cuffie / microfono che si contraddistingue per la doppia connettività USB / mini-jack e per la grande praticità e comodità d’uso.

Si tratta di un set robusto e pensato per poter gestire software di chiamata o videochiamata e per semplificare ogni aspetto riguardante la collaborazione a distanza e l’interazione tra team di lavoro.

L’archetto regolabile e le coperture in similpelle consentono di adattare il dispositivo a qualsiasi utente, senza intralci o problemi. Il sostegno morbido posizionato sopra la testa permette di distribuire il peso del device (138,8 grammi per la sola componente cuffia), limitando punti di frizione.

Ciò rende le Blackwire 5220 ideale per lunghe sessioni, sia in modalità di chiamata, videoconferenza, sia per l’ascolto di contributi audio.

La versione in prova dispone di due auricolari e consente perciò la riproduzione di stream stereofonici. Per un utilizzo più pratico, evitando la totale estraniazione dall’ambiente circostante (si pensi agli ambienti call center), Poly propone anche la variante monoauricolare Blackwire 5210.

Sempre per facilitare l’uso giornaliero, l’asticella con microfono con cancellazione attiva del rumore può essere ruotata quasi a 360° per consentirne un posizionamento efficace a destra o a sinistra, in base alle preferenze dell’utente (semplicemente indossando la cuffia in un senso o nell’altro).

Le Blackwire 5220 in prova sono di tipo USB-A, ideale per la connessione a qualsiasi laptop e desktop, ma esiste anche una versione USB-C per i device più moderni.

Il controller USB può essere scollegato dalle cuffie, per poterle utilizzare con qualsiasi dispositivo audio con output mini-jack, come per esempio smartphone, riproduttore sonori MP3, CD, Radio, portatili e non.

Il piccolo pannello di controllo USB incorpora quattro comandi essenziale per l’operatività quotidiana e si è dimostrato molto comodo.

Una volta associato a programmi di chiamata, come Skype o Microsoft Lync, il dispositivo permette di accettare chiamate, terminare chiamate, alzare o abbassare il volume e mettere il microfono in modalità “muto”.

In termini di prestazioni, le Blackwire 5220 non deludono le aspettative, grazie soprattutto alla presenza di un equalizzatore dinamico integrato, capace di gestire l’uscita stereo Hi-Fi con risposta in frequenza da 20 Hz–20 kHz. Il DSP incorporato fa il resto, enfatizzando e ripulendo lo stream audio.

Il microfono vanta una risposta in frequenza di 100 Hz-8 KHz e si è dimostrato ottimo per gestire efficacemente la telefonia voce a banda larga fino a 6.800 Hz.

A beneficiarne sono le telefonate tra colleghi e tra aziende e clienti: la voce viene percepita dall’interlocutore come neutra, priva di disturbi o sottofondo rumoroso.

Interessante la dotazione software liberamente scaricabile (per usare le cuffie non è indispensabile, dato che è possibile utilizzarle in pochi secondi, semplicemente collegando la porta USB).

Plantronics Hub permette di avere sotto controllo ogni aspetto del device e di modificare il comportamento delle cuffie in fase di risposta, impostando suonerie o promemoria visivi o udibili in relazione all’esclusione del microfono durante una chiamata.

Il software, in lingua italiana, consente di effettuare aggiornamenti e di selezionare lo stato del softphone, per meglio adattarsi alle specifiche dei pacchetti presenti sul mercato (da Microsoft Lync, Skype e Teams ad Avaya Communicator, o Cisco Jabber o Zoom).

Per salvaguardare la salute dell’operatore, Poly ha integrato funzionalità di protezione acustica SoundGuard Digital. Il sistema protegge dai suoni superiori a 118 dBA e dallo shock acustico durante le chiamate, rilevando ed eliminando eventuali picchi improvvisi.

Grazie a una misurazione della media ponderata nel tempo è possibile garantire che l’esposizione media giornaliera ai rumori non superi gli 85 dBA. Un’ulteriore protezione di ascolto di livello inferiore contro lo shock acustico è fornita dal software Plantronics Hub che limita i livelli di picco a 102 dBA.

Per un ascolta a piena potenza è comunque possibile disabilitare tali sistemi.

Nel complesso le cuffie Blackwire 5220 si sono dimostrate adatte a un ambiente business, assicurando elevata qualità, compatibilità e comfort. A voler trovare un difetto, segnaliamo che, pur lavorando al massimo volume possibile, la potenza espressa è contenuta, inadatta per un ascolto coinvolgente di tracce audio o stream AV. Ma, dopotutto, non è questa la funzione principale delle Blackwire 5220!

Il prezzo rispecchia in pieno l’alta qualità e la cura dei materiali scelti da Poly.

Punteggio 89

su 100 PRO Pronta in pochi secondi; doppio connettore USB / mini-jack; confortevoli anche dopo molte ore; qualità generale molto alta; conversazioni e voce definite; microfono reversibile. CONTRO Anche con volume al massimo, manca un po’ di "mordente".