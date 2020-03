Video e grafica professionale, QNAP è partner Adobe

Le soluzioni QNAP Systems rientrano nella categoria Adobe Video & Audio Partner Finder; grafici, editor e professionisti possono così incrementare la propria creatività.

Oggi, il brand è stato ufficialmente inserito nell’elenco Adobe Video & Audio Partner Finder. Sono incluse le soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni NAS, IP-SAN, FC-SAN e molte altre. Ricordiamo che QNAP offre sistemi per l’archiviazione e connettività avanzata ultra rapida come Thunderbolt 2/3, 40/25/10 Gbps e Ethernet multi-gigabit, oltre al supporto per Fibre Channel (FC).

Come abbiamo verificato durante i nostri test incrociati a 5 GbE, qualsiasi professionista e impresa può facilmente potenziare la propria rete per renderla adeguata alla gestione degli stream multimediali in uso.

Grazie a test rigorosi, QNAP NAS è stato certificato come compatibile e funzionante con i maggiori prodotti Adobe inclusi After Effects, Audition, Illustrator, InDesign, Media Encoder, Photoshop, e Premiere Pro.