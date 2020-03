Pure Evergreen Storage, prestazioni e progresso continuo

Pure Storage porta al debutto la terza generazione del sistema all-NVMe FlashArray//X; un aggiornamento che garantisce ai clienti superiori prestazioni.

Grazie all'esclusivo e innovativo modello Evergreen Storage, i clienti possono disporre dell'innovazione continua di Pure Storage assicurandosi l'accesso a questo e ai prossimi aggiornamenti della suite di prodotti e soluzioni dell’azienda.

Prakash Darji, General Manager for FlashArray di Pure Storage

FlashArray//X è già riconosciuto come l'acquisto più smart del settore, che offre ai clienti enterprise la strada verso operazioni IT migliori. Invece di doversi preoccupare dell'obsolescenza dello storage, i clienti di Pure dispongono sempre delle soluzioni più innovative e ricche di funzionalità.

Evergreen è ancora unico nel suo genere nel mondo del data storage poiché consente ai clienti di beneficiare delle funzionalità e innovazioni future di Pure Storage senza ritardi, interruzioni o migrazioni costose e problematiche. I clienti possono avere la certezza che il loro investimento in FlashArray//X di prossima generazione, ottimizzato per gli aggiornamenti futuri provenienti da Purity//FA, continuerà a fornire risultati migliori rispetto alla concorrenza.

L’ultima generazione dei sistemi FlashArray//X permette ai clienti di accelerare e consolidare i workload enterprise e di database, estenderli su cloud, e modernizzare le strategie di protezione dei dati.

Tutte le funzionalità e prestazioni superiori di FlashArray//X sono disponibili anche attraverso il modello di consumo utility-based Pure-as-a-Service. Pure as-a-Service offre servizi di dati cloud ibridi unificati, consentendo ai clienti di implementare on premise, in ambienti condivisi o in modalità hosted, o ancora in cloud pubblici, il tutto con un abbonamento unificato, funzionalità comuni e un'esperienza cloud completa.

I vantaggi del nuovo FlashArray//X: