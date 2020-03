La compatibilità degli hard disk enterprise di Toshiba

La serie di HDD Enterprise Capacity Toshiba MG08 da 16 TB è compatibile con la Microchip Adaptec Smart Storage Platform. Toshiba ha annunciato la compatibilità della serie di HDD Enterprise Capacity serie MG08 da 16TB1 con gli Adaptec HBA e RAID Adapter di Microchip Technology. Toshiba ha annunciato la compatibilità della serie di HDD Enterprise Capacity serie MG08 da 16TB1 con gli Adaptec HBA e RAID Adapter di Microchip Technology.

Di conseguenza, le aziende che utilizzano gli adattatori Adaptec Smart Storage possono ora installare anche le unità Enterprise Toshiba da 16TB.

Rainer Kaese, Senior Manager Business Development Storage Products di Toshiba Electronics Europe

Grazie all'eccellente collaborazione a lungo termine con Microchip, siamo riusciti a ottenere la certificazione di compatibilità della nuova generazione di HDD con gli adattatori Microchip poco dopo il lancio sul mercato. Si tratta di un contributo molto importante per l'implementazione di sistemi di storage stabili per la quantità di dati in costante crescita.