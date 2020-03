Emergenza lavoro: Cisco propone nuove offerte di sicurezza

Per supportare le aziende in un momento difficile, Cisco ha creato offerte e soluzioni per la sicurezza dei dipendenti remoti, fornendo licenze gratuite estese. In questo momento, COVID-19 sta costringendo molte persone in tutto il mondo a lavorare a distanza. Questo sta mettendo a dura prova sia i team IT che quelli di sicurezza che hanno il compito di fornire supporto a un numero senza precedenti di personale esterno e ai loro dispositivi.

Recentemente, sono state messe a disposizione offerte gratuite per l’utilizzo di Cisco Webex proprio per consentire ai dipendenti di rimanere in contatto con i loro team e continuare così a lavorare. Oggi, Cisco ha creato specifiche offerte anche per le proprie soluzioni per la sicurezza dei dipendenti remoti, fornendo licenze gratuite estese e la possibilità di aumentare il numero di utenti senza costi aggiuntivi. Queste nuove offerte riguardano tre tecnologie chiave di Cisco volte a proteggere i lavoratori da remoto ovunque, in qualsiasi momento, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Cisco Umbrella permette di proteggere gli utenti da siti Internet dannosi, sia all'interno che al di fuori della rete. Poiché il tutto viene fornito in cloud, Umbrella semplifica la protezione degli utenti, ovunque si trovino e in pochi minuti. Con la nuova offerta, sin da subito i clienti esistenti possono aumentare il numero di utenti senza costi aggiuntivi per supportare un numero maggiore di lavoratori da remoto, mentre i nuovi clienti possono accedere a una licenza gratuita.

Duo Security permette alle aziende di verificare l’identità degli utenti e di stabilire l’affidabilità di un dispositivo prima di consentire l’accesso alle applicazioni. Grazie all’utilizzo di un modello zero-trust, si reduce la superficie di attacco così come il rischio. Con questa nuova offerta, i clienti attuali possono aumentare il numero di utenti senza costi aggiuntivi per supportare un numero maggiore di lavoratori da remoto, mentre i nuovi clienti possono accedere a una licenza gratuita.

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client consente ai dipendenti di lavorare ovunque si trovino, sia dai propri computer portatili aziendali sia da dispositivi mobile personali. Fornisce inoltre la visibilità e il controllo di cui hanno bisogno i team di sicurezza per identificare chi e quali dispositivi accedono alla loro infrastruttura. Gli attuali clienti AnyConnect possono ampliare gratuitamente il numero di utenti mentre i nuovi clienti possono accedere a una licenza gratuita. Si consiglia ai clienti esistenti e quelli nuovi di contattare Cisco o un suo partner per valutare le nuove esigenze di utilizzo. Questa offerta sarà disponibile sino al 1° luglio 2020.