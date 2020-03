Soluzione FireEye per abbonamenti di threat intelligence

Da FireEye ecco Mandiant Threat Intelligence Suite che consente alle aziende di scegliere facilmente l’opzione sicurezza che si adatta meglio alle loro esigenze.

Sandra Joyce, Senior Vice President, Global Intelligence di FireEye

Per oltre 15 anni, FireEye Threat Intelligence ha fornito informazioni al programma di sicurezza dei nostri clienti, aumentando l’efficienza operativa, dando priorità e accelerando la loro risposta agli incidenti di sicurezza.

Mandiant Threat Intelligence Suite è una soluzione che comprende abbonamenti e servizi di threat intelligence. Disponibili a livelli incrementali, infatti queste offerte a pacchetto del portfolio di soluzioni di intelligence consentono alle organizzazioni di scegliere facilmente l’opzione che meglio si adatta alle loro esigenze, avendo come obiettivo quello di adottare un approccio di sicurezza basato sull’intelligence. Mandiant Threat Intelligence Suite è disponibile nei pacchetti Standard, Advanced e Enterprise.

La nostra nuova Threat Intelligence Suite fornisce livelli progressivi di offerte a pacchetto progettate per soddisfare e crescere con l’evoluzione delle esigenze di intelligence delle organizzazioni. Sia che a occuparsi di sicurezza sia un dipendente part-time, sia che le organizzazioni dispongano di un team di intelligence dedicato alle minacce, la nostra Intelligence Suite fornisce abbonamenti e offerte di servizi leader del settore che offrono alle organizzazioni un significativo vantaggio decisionale per contribuire a ridurre i rischi per la sicurezza.

I cyber attaccanti sono spesso meglio addestrati, meglio finanziati e meglio organizzati di molte organizzazioni di sicurezza. I cyber attacchi sono sempre più complessi e i danni relativi più gravi. Per questi motivi, le organizzazioni cercano di ridurre il rischio e aumentare la sicurezza tramite servizi di threat intelligence esterni. Tuttavia, molte organizzazioni non sanno da dove cominciare, mentre altre sono intervenute rapidamente senza capire di quali informazioni sulle minacce necessitano o come utilizzarle. I risultati che vengono ottenuti sono così generalmente inefficaci e costosi.

È qui che entra in gioco la nuova Mandiant Threat Intelligence che offre un portfolio di abbonamenti e servizi di intelligence che forniscono alle organizzazioni la visibilità e la possibilità di agire per migliorare la protezione delle risorse, migliorare l’efficacia dei programmi di sicurezza e dare informazioni per la valutazione dei rischi aziendali.