Fortinet FortiAI, rilevazione veloce delle minacce

Presentato da Fortinet, FortiAI è un dispositivo in grado di sfruttare i Deep Neural Networks ed è in grado di rilevare le minacce in una frazione di secondo.

John Maddison, EVP of products e CMO di Fortinet

Fortinet ha investito molto nella threat intelligence AI-driven e cloud.based dei FortiGuard Labs, permettendo di rilevare un maggior numero di minacce in maniera più veloce e accurata. FortiAI sfrutta la competenza dei FortiGuard Labs in materia di intelligenza artificiale e la confeziona per i deployment on-premises. Questo garantisce ai clienti la potenza dei FortiGuard Labs direttamente nel loro ambienti, con l’AI dotata di self-learning per identificare, classificare e ricercare minacce complesse in una frazione di secondo.

Le aziende affrontano una sfida sempre più difficile

I Security architects devono affrontare molte sfide quando si tratta di individuare le minacce e riparare i danni provocati.

Ecco alcuni esempi di ciò che le aziende devono affrontare quotidianamente:

I cybercriminali adottano tecniche sempre più sofisticate. La superficie d’attacco si sta espandendo. I team che si occupano di sicurezza informatica sono limitati a causa delle carenze nelle competenze informatiche.

L’AI con autoapprendimento si adatta alla Threat Protection delle aziende

Per rispondere a queste sfide che i professionisti della sicurezza si trovano a dover affrontare, Fortinet presenta FortiAI Virtual Security AnalystÔ per accelerare la threat remediation. FortiAI sfrutta il Deep Learning conosciuto come Deep Neural Networks, che imita i neuroni del cervello umano, per prendere decisioni complesse basate sull’analisi scientifica di minacce specifiche per l’azienda in cui viene impiegato. Mentre l’intelligenza artificiale di FortiAI continua a maturare, le aziende beneficiano del fatto che FortiAI Virtual Security AnalystÔ trasforma e adatta efficacemente la protezione dalle minacce.

FortiAl spiana il campo di gioco

L’approccio Deep Neural Networks (DNN) di Fortinet consente a FortiAI di rivoluzionare la protezione dalle minacce:

Automatizzare le indagini manuali che richiedono molto tempo per identificare e classificare le minacce in tempo reale: per le aziende che adottano i processi di legacy security combinati a uno staff dedicato alla sicurezza informatica diventa difficile eseguire analisi manuali per ogni alert relativo alla presenza di una minaccia. Trasformare i processi di security per una detection e remediation istantanee: Forti AI Virtual Security AnalystÔ riduce drasticamente il tempo in cui le aziende restano esposte alle minacce analizzando scientificamente le caratteristiche delle minacce e fornendo un feedback accurato per accelerare la threat response. Fornire una threat intelligence su misura per ridurre drasticamente i falsi positivi: i falsi positivi sono un onere per i security analyst che devono analizzarli ed è dispendioso in termini di tempo determinare quali siano le reali minacce informatiche. Grazie ad una threat intelligence su misura, FortiAI è in grado di apprendere quali siano le caratteristiche del malware adattandosi istantaneamente ai nuovi attacchi e riducendo i falsi positivi. Protezione on-premise per i network air gapped Un altro elemento distintivo di FortiAI è l’offerta di un’AI on-premises adatta alle organizzazioni che adottano network air gapped. FortiAI con il suo modello di AI ad autoapprendimento non richiede la connettività a internet per imparare e maturare, consentendo così alle realtà con ambienti chiusi o politiche di sicurezza rigorose, di stare al passo con le minacce.

Le tecnologie AI-driven di Fortinet automatizzano la protezione dalle minacce

Fortinet ha una lunga tradizione nel supportare i clienti a rafforzare la propria security posture utilizzando intelligenza artificiale. Alcune delle offerte e dei servizi Fortinet esistenti, integrati dal nuovo FortiAI, che sfruttano varie forme di AI, come l'ottimizzazione dei minimi quadrati e le metriche di probabilità bayesiane, includono: