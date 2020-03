Skebby, SMS gratuiti per aziende sanitarie e studi medici

Skebby ha scelto di mettere a disposizione di piccoli comuni, delle aziende sanitarie e degli studi medici 1 milione di SMS gratuiti per le emergenze comunitarie.

L’obiettivo è quello di agevolare la diffusione di notizie e informative di natura urgente o rilevante. Si potranno così distribuire indicazioni ai cittadini, alle aziende sanitarie, ai centri medici e ai poliambulatori, per esempio.

In questo modo, utenti, dipendenti e pazienti saranno prontamente informati dell’entrata in vigore di nuove disposizioni e per eventuali altre comunicazioni.

Considerando che gli SMS consentono di raggiungere anche chi non possiede uno smartphone, ma un semplice telefono cellulare come nel caso di molti anziani, questo tipo di messaggi può rappresentare uno strumento molto utile per informare velocemente ed efficacemente tutta la cittadinanza.

Gli operatori del settore sanitario e gli enti pubblici interessati a fruire degli SMS gratuiti offerti da Skebby possono trovare maggiori informazioni sul portale Solidarietà Digitale del Governo oppure chiamare direttamente i numeri telefonici dedicati (02 8350 8006 e 02 8350 8007), che possono essere contattati anche per ottenere supporto sull’utilizzo della piattaforma d’invio degli SMS.