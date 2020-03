Dati a prova di fuoco, Overland Tandberg per Bitways

Grazie alle soluzioni di backup rimovibile Overland Tandberg, Bitways ha potuto ripristinare rapidamente i dati su server fisico e cloud, anche dopo l’incendio subito.

L’azienda informatica, fondata nel 2011 a Faenza fornisce soluzioni complete, dall’analisi e progettazione in base alla necessità del cliente, fino alla fornitura, installazione e collaudo dei prodotti identificati.

Per le proprie attività, l’impresa utilizza architetture di rete, server e storage, VM, sistemi operativi misti, software di backup Veeam, unità estraibili e librerie Overland Tandberg.

Mirko Guerra, CEO di Bitways Srl

Utilizziamo le soluzioni Overland Tandberg con il software di backup Veeam Backup and Replication. Le nostre soluzioni vanno dal singolo server fisico con storage locale, a soluzioni enterprise con un Cluster di Server distribuiti, con uno o più storage collegati.

… Siamo venuti a conoscenza di Overland Tandberg Data grazie ai canali di distribuzione. Abbiamo scelto la possibilità di lavorare direttamente con un vendor specializzato su questa tipologia di prodotti. Utilizziamo unità Tandberg RDX External Drive e RDX Quikstation spesso in combinazione con le soluzioni NAS di QNAP. La semplicità di integrazione tra le due soluzioni ci ha permesso di fornire ai nostri clienti un “kit” per la protezione dei dati.

Il vantaggio di aver implementato le soluzioni Overland Tandberg è stato di avere una soluzione affidabile e semplice di esportazione dei dati senza dover ricorrere a librerie Tape costose, spesso non adatte al mercato PMI in cui agiamo.

Il disastro imprevisto

Mirko Guerra, CEO di Bitways Srl

La nostra attività risiede, o meglio, risiedeva nell’edificio a Faenza che nella notte tra l’8 e il 9 agosto scorso è andato a fuoco. Prima ancora di fare i conti dei danni subiti, dovevamo mantenere al centro della nostra attenzione i nostri clienti. E così è stato, grazie all’unione e alla forza del Team Bitways di 13 persone, tecnici, commerciali e amministrativi. TUTTI si sono rimboccati le maniche e hanno condiviso un solo semplice obiettivo: riuscire a ripristinare l’operatività entro le 7,30 di lunedì 12 agosto 2019.

Recupero senza problemi

Mirko Guerra

Il fatto di aver utilizzato una soluzione ibrida con cartucce RDX e cloud abbinato al software di Backup Veeam ci ha permesso di ripristinare contemporaneamente dati su server fisico e cloud. Per un cliente infatti era indispensabile farlo ripartire con un server fisico presso una sede secondaria che era sprovvista di connettività Internet. La soluzione adottata con cartucce RDX si è rivelata altamente versatile, ci ha consentito di poter ripristinare in tempi rapidi una parte di VM in maniera molto sicura, tramite la cifratura dei dati contenuti nella cassetta RDX, effettuata con il software Veeam Backup & Replication 9.5. che ci ha consentito di completare con successo l’attività di ripristino dei server virtuali con i dati in esso contenuti mantenendo intatte anche tutte le configurazioni di rete, senza dover compiere nessun’altra operazione.