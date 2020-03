Skuola.net: lezioni online, formazione e sconti per gli studenti

Grazie alle piattaforme digitali come Skuola.net | Ripetizioni le lezioni possono avere luogo regolarmente online, nonostante la chiusura degli istituti scolastici.

Le classi chiudono ma la didattica non si ferma!

Lezioni e informazioni arrivano dalla Rete, i ragazzi si rivolgono ai canali che solitamente sfruttano per un sostegno supplementare e che ora diventano una risorsa chiave per studenti e famiglie.

Secondo un'analisi elaborata da Skuola.net | Ripetizioni subito dopo lo stop alla scuola 'in presenza' si è assistito a un picco di prenotazioni di ripetizioni via Internet.

Dall'inizio di marzo, infatti, il volume delle lezioni private si è gradualmente spostato verso la modalità 'digitale', usando piattaforme di video-conferenza. In una settimana, quando ancora si poteva circolare liberamente in gran parte del Paese, la fetta di ripetizioni svolte online si era già attestata attorno al 30% del totale, quasi 1 lezione su 3. Per dare l'idea del cambio di prospettiva basti pensare che, nei primi due mesi del 2020, le lezioni private online erano un'opzione scelta dal 15% degli utenti del servizio ed era questa la media registrata nel corso di tutto il 2019. Esattamente la metà. Una quota che, per ovvie ragioni, alla luce delle regole imposte dal Dpcm del 9 marzo (che limita gli spostamenti su tutta Italia) è diventata del 100%.

Le misure imposte dal Governo per contrastare il coronavirus, dunque, hanno generato un cambio di passo anche in questo settore.

In Emilia-Romagna, ad esempio, la quota di ripetizioni svolte online è schizzata subito al 35%. Ma la cosa interessante è che, anche al Sud, le abitudini sono iniziate a mutare ben prima dell'estensione dei divieti sull'intero territorio nazionale: nel Mezzogiorno, sempre da inizio marzo, il bilancio vede gli incontri 'digitali' tra tutor e studenti attestarsi sul 40% del totale, quasi il triplo del consueto.

In tutto questo, Skuola.net | Ripetizioni consente di seguire via web l'intero processo di prenotazione di un docente privato: dalla fase di selezione a quella di pagamento. Entrando nel sito, basta digitare la materia d'interesse e le proprie coordinate geografiche, dopodiché sarà l'algoritmo interno a proporre i tutor migliori, in base ai feedback lasciati dagli altri utenti. Potendo immediatamente 'fermare' la lezione - secondo il calendario pubblicato dal docente – e procedere al pagamento.

Un'esigenza, quella di avere la possibilità di sostenere ripetizioni online, emersa in pochissimi giorni e con una forza tale da spingere Skuola.net | Ripetizioni a fare la propria parte, aderendo al progetto “Solidarietà Digitale”, l'iniziativa messa in piedi dal ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per ridurre l'impatto sociale ed economico del coronavirus, grazie al coinvolgimento dei privati.

Un appello sottoscritto con entusiasmo, mettendo a disposizione di 100mila studenti - dalle elementari all'università - un bonus di 10€ per prenotare lezioni private, da svolgere a distanza, in oltre 500 materie, per un valore complessivo di 1 milione di euro. Solo facendo squadra si può uscire dalla crisi nel migliore dei modi. “Costruiamo, insieme”: un motto che ispira da sempre il lavoro quotidiano del portale Skuola.net, di cui è “figlia” la piattaforma Ripetizioni.

Perché in questo periodo ai ragazzi il supporto nello studio serve più del solito: molti studenti fanno ancora affidamento su metodi più ‘tradizionali’ per completare la loro preparazione.

La conferma arriva dall'altro grande membro della famiglia Skuola.net: il portale 'Appunti', un archivio di oltre 200mila contenuti con cui i ragazzi approfondiscono i programmi scolastici e universitari. Nelle prime due settimane di chiusura 'nazionale' di scuole e atenei, Skuola.net ha registrato un incremento di traffico sul sito del +70%, la maggior parte assorbito proprio dalla sezione appunti. In Lombardia, dove già si sono abituati al nuovo regime, si è toccato un picco del +105%. Ma il Centro-Sud si sta pian piano allineando.