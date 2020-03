Seagate IronWolf 510 SSD PCIe, storage e caching per le imprese

La nuova gamma di unità Seagate IronWolf 510 SSD PCIe Gen3, M.2 NVMe offre prestazioni ed elevata resistenza per lo storage e il caching in funzione 24×7.

IronWolf 510 di Seagate è un'unità SSD M.2 NVMe con velocità di caching massime di 3 GBps per sistemi compatibili con interfaccia NVMe ed è ideale per i sistemi NAS di professionisti creativi e aziende che necessitano di un sistema di memorizzazione multiutente in funzione 24×7 compatibile con la memorizzazione nella cache.

L'unità IronWolf 510 SSD soddisfa i principali requisiti dei migliori produttori di sistemi NAS che richiedono la scrittura di un'unità al giorno (DWPD), consentendo agli ambienti NAS con più utenti di ottimizzare i propri dati e di poter contare su prestazioni durature.

L'unità IronWolf 510 SSD è affidabile, offre un valore MTBF di 1,8 milioni di ore in formato PCIe, due anni di Rescue Data Recovery Services e una garanzia di cinque anni. IronWolf Health Management aiuta contribuisce ad analizzare lo stato delle unità e sarà presto disponibile sui sistemi NAS compatibili.

Matt Rutledge, Senior Vice President della divisione dispositivi di Seagate

Siamo i primi a fornire una soluzione NVMe M.2 appositamente progettata per sistemi NAS che non solo supera le metriche delle prestazioni SATA, ma fornisce anche una resistenza di 3 volte superiore rispetto a quella della concorrenza. Questo soddisfa le specifiche di resistenza richieste per un DWPD che i nostri partner NAS si aspettano dai loro clienti. Grazie a questi elevati livelli di resistenza così elevata, i nostri clienti ottengono un'unità SSD robusta per i sistemi NAS destinati a piccole imprese e professionisti creativi.

Meiji Chang, General manager di QNAP Systems, Inc.

Siamo entusiasti di vedere nuove versioni nella linea di unità a stato solido di Seagate per NAS che soddisfano specificamente i requisiti sulle SSD nel segmento di memorizzazione di rete, oltre a migliorarne le prestazioni e la resistenza. Ciò consente a QNAP di realizzare sistemi e applicazioni più affidabili e orientati alle prestazioni, compresa la gamma con memoria flash, su cui i nostri utenti possono fare affidamento.

L’unità IronWolf 510 SSD PCIe Gen3 x4, NVMe 1.3 è disponibile con capacità di 240 GB, 480 GB, 960 GB e 1,92 TB. Essendo, compatibile con i principali fornitori di sistemi NAS, è in grado di fornire una soluzione di memorizzazione su server a PMI e professionisti creativi che utilizzano i sistemi NAS.

L’unità IronWolf 510 SSD di Seagate viene venduta è disponibile ai seguenti prezzi: 240GB: euro 114,00 / 480GB: euro 159,00 / 960GB: euro 319,00 / 1.92TB: euro 519,00.