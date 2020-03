Synology DS220j, consolidare il business con facilità

Synology DiskStation DS220j è uno storage NAS dual bay entry-level messo a punto per facilitare il consolidamento e le strategie di gestione dei dati multi-livello.

Michael Wang, Product Manager presso Synology Inc

Oggi è così facile scattare foto e girare video che chiunque può creare contenuti. La gestione e l'archiviazione efficaci delle risorse digitali, sia per-uso personale che per condividerli con gli altri, è diventata una sfida comune. Il DS220j ha un costo conveniente e permette a tutti di configurare facilmente un cloud personale per archiviare e organizzare i dati residenti in altri dispositivi.

Per agevolare la gestione dei contenuti, è possibile abilitare i backup automatici delle foto sul proprio dispositivo mobile. Synology Moments è una soluzione di gestione delle foto private che permette di sfogliare in mobilità l'intera raccolta di foto e video, liberando spazio prezioso sul dispositivo mobile.

Synology Drive è ideale per creare il proprio cloud personale per i backup multi-versione dei file sui computer. Facilita la condivisione e la sincronizzazione dei file con altre persone e su più dispositivi.

Synology DiskStation DS220j:

Supporta fino a 32 TB Supporto per macOS Time Machine Backup e sincronizzazione con altri dispositivi o cloud pubblici

Il DS220j funziona con DiskStation Manager, la solida piattaforma di gestione che protegge i dati e assicura la massima efficienza operativa. Synology ha ricevuto molteplici riconoscimenti in ambito multimediale, raggiungendo l’apice della categoria dei NAS mid-range nel sondaggio TechTarget sulle soluzioni di storage e aggiudicandosi per la sesta volta il premio PCMag Business Choice.