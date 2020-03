Westcon-Comstor, nuovo accordo di distribuzione per Libraesva

Libraesva firma un accordo con Westcon-Comstor; il distributore porterà sull’intero territorio italiano la gamma di prodotti e servizi per email security e archiving.

Nei termini dell’accordo, la distribuzione sull’intero territorio italiano della gamma di prodotti e servizi di email security e di email archiving di ultima generazione di Libraesva, già ampiamente riconosciuta su scala nazionale ed internazionale.

Westcon-Comstor, leader della distribuzione globale presente in oltre 70 Paesi per un fatturato annuo che supera i 3 miliardi di dollari, offre valore aggiunto e opportunità di business mettendo in contatto i principali fornitori IT del mondo con un canale di rivenditori di tecnologia, integratori di sistemi e fornitori di servizi.

Con la sigla ufficializzata oggi, Westcon-Comstor amplia la propria offerta di prodotti e servizi in ambito email security e Libraesva si avvicina maggiormente alle aziende, fornendo loro le sue soluzioni di sicurezza informatica Email Security Gateway, Email Load Balancer e Email Archiver per prevenire le minacce del cyber-crime.