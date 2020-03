ProGlove Mark Display, il guanto scanner con display

ProGlove svela il guanto scanner Mark Display, la soluzione ProGlove Cloud per l’analisi dei processi, e ProGlove Connect Data Wedge, utilizzabile da Android.

Mark Display porta le informazioni essenziali proprio dove i lavoratori di prima linea nella supply chain ne hanno più bisogno: il dorso della mano. Mark Display libera i lavoratori dalla carta, dai dispositivi portatili e dalle postazioni di lavoro statiche, permettendo loro di avere sempre con sé le informazioni di cui hanno bisogno.

L'ampio display dello scanner multifunzione ProGlove, che ha dimensioni di una scatola di fiammiferi, consente ai dipendenti di ottenere facilmente e senza sforzo le informazioni importanti e necessarie per completare i loro compiti in modo rapido e con meno errori.

Oltre al display ad alto contrasto e non riflettente, il feedback acustico e tattile guida i lavoratori attraverso i loro processi, risparmiando fino a 6 secondi per scansione e riducendo il tasso di errore fino al 33%.

Tutti i dispositivi della famiglia di prodotti Mark, possono essere facilmente collegati a ProGlove Cloud. ProGlove Cloud è una nuova soluzione che consente l’analisi dei processi di lavorazione che pone al centro l’uomo. ProGlove Cloud permette di contestualizzare i dati operativi in tempo reale e di inserire le informazioni nel Mark Display, indossato da ogni dipendente.

Infine, ProGlove Connect Data Wedge è ora fornito con un kit di sviluppo software. Permette un facile collegamento con tutti i dispositivi mobile che utilizzano Android e garantisce la possibilità di intergrarsi con i sistemi aziendali con semplicità e flessibilità.