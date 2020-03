Check Point, a febbraio attacchi DDoS della botnet Mirai

Emotet cambia i propri attacchi e ora lo fa via Wi-Fi, botnet Mirai preferisce colpire i dispositivi IoT. Questi gli ultimi rilevamenti fatti da Check Point. I dati sono stati pubblicati nel Global Threat Index di febbraio 2020.

La vulnerabilità, nota come exploit “PHP php-cgi Query String Parameter Code Execution”, si è classificata al 6° posto tra le principali vulnerabilità sfruttate e ha avuto un impatto sul 20% delle organizzazioni di tutto il mondo, contro appena il 2% di gennaio 2020. Il team di ricerca avverte anche le organizzazioni che Emotet è stato diffuso utilizzando due nuovi vettori nel corso del mese appena trascorso.

Il primo vettore d’attacco è stato una campagna di SMS Phishing (smishing) rivolta agli utenti negli Stati Uniti e il secondo vettore sfrutta le reti Wi-Fi rilevate nelle vicinanze di un dispositivo attaccato per diffondersi tramite attacchi di forza bruta, provando ad introdursi nella rete tramite una serie di password Wi-Fi di uso comune. Emotet è utilizzato principalmente per diffondere ransomware o altre campagne dannose.

Maya Horowitz, Director, Threat Intelligence & Research, Products di Check Point

Come abbiamo già visto a gennaio, anche nel mese di febbraio le minacce e gli exploit più impattanti sono stati i malware versatili come XMRig ed Emotet. I criminali sembrano puntare a costruire reti di dispositivi infetti più ampie possibile, per sfruttarle e riuscire a monetizzare in modi diversi, dalla consegna di ransomware al lancio di attacchi DDoS. Poiché i principali vettori di infezione sono le e-mail e i messaggi SMS, le organizzazioni devono garantire che i loro dipendenti siano istruiti su come identificare i diversi tipi di spam dannoso e implementare una sicurezza che impedisca attivamente a queste minacce di infettare le loro reti.

I tre malware più diffusi di febbraio sono stati:

*La freccia si riferisce al cambio di posizione rispetto alla classifica del mese precedente

↑ XMRig - mining software open-source CPU utilizzato per il mining della valuta criptata Monero, e visto per la prima volta da maggio 2017.

↓ Emotet - trojan avanzato, autopropagato e modulare, utilizzato come distributore per altre minacce. Utilizza molteplici metodi per mantenere la stabilità e le tecniche di evasione per evitare il rilevamento. Si diffonde anche attraverso campagne phishing con mail contenenti allegati o link dannosi.

↑ Jsecoin - un cryptominer web-based progettato per eseguire il mining online della criptovaluta Monero quando un utente visita una particolare pagina web. Il JavaScript impiantato utilizza una grande quantità di risorse di calcolo delle macchine dell'utente finale per estrarre i coin, influenzando così le prestazioni del sistema.

Le vulnerabilità più sfruttate del mese di febbraio:

*La freccia si riferisce al cambio di posizione rispetto alla classifica del mese precedente

↔ MVPower DVR Remote Code Execution - vulnerabilità di esecuzione del codice da remoto nei dispositivi MVPower DVR. Un malintenzionato può sfruttare questa falla da remoto per eseguire codice arbitrario nel router interessato tramite una richiesta creata appositamente.

↑ OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure (CVE-2014-0160; CVE-2014-0346) - in OpenSSL esiste una vulnerabilità che diffonde informazioni a causa di un errore durante la gestione dei pacchetti TLS/DTLS heartbeat.

↔ PHP DIESCAN information disclosure - vulnerabilità di divulgazione delle informazioni segnalata nelle pagine PHP. Il successo dello sfruttamento potrebbe portare alla divulgazione di informazioni sensibili dal server.

I tre malware mobile più diffusi in febbraio:

*La freccia si riferisce al cambio di posizione rispetto alla classifica del mese precedente

↔ xHelper - un'applicazione Android dannosa, individuata a marzo 2019, utilizzata per scaricare altre app dannose e visualizzare pubblicità. È in grado di nascondersi dall'utente e dai programmi antivirus mobile, e si reinstalla se l'utente la disinstalla.

↑ Hiddad - malware Android che riconfeziona app legali e poi le consegna a uno store di terze parti. La sua funzione principale è visualizzare annunci, ma è anche in grado di accedere ai dati chiave di sicurezza, integrati nel sistema operativo, consentendo all’aggressore di ottenere dati sensibili dell’utente.

↓ Guerrilla - un trojan Android incorporato in molteplici applicazioni legittime, in grado di scaricare ulteriori payload dannosi. Genera entrate pubblicitarie fraudolente per gli sviluppatori di app.