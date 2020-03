Panduit HD Fusion e HD Flex, armadi evoluti per la connettività

Panduit presenta HD Fusion e HD Flex, sviluppati per soddisfare la richiesta di connettività ottica ad alta densità per raddoppiare connessioni e risparmiare spazio. L’armadio con montaggio a parete HD Fusion, che risponde alle esigenze di connettività ottica ad alta densità, è in grado di alloggiare un numero elevato di cavi in fibra ottica provenienti dall'esterno dell'edificio che transitano attraverso cavi di numero più ridotto verso il data center, colocation o hyperscale.

Nei colori grigio, bianco e nero, HD Fusion è diisponibile nelle due versioni, 24’’x36’’x15’’ e 48’’x36’’x15’’, in grado di ospitare rispettivamente fino a 3.456 fibre o 6.912 fibre. Panduit propone anche box di storage opzionali da montare nella parte superiore o inferiore dell’armadio per aumentare la capacità dell’armadio o per conservare la fibra non utilizzata per un utilizzo futuro. Gli alloggiamenti della fibra possono muoversi scorrendo verso sinistra e destra per offrire maggiore manovra di lavoro.

Tra i principali vantaggi di HD Fusion vanno ricordati i tempi di installazione in campo, notevolmente ridotti senza compromessi sulla versatilità e l’elevata modularità per una maggiore flessibilità.

Grazie alla soluzione ottica HD Flex per sottopavimento, le aziende potranno collocare fino a 288 porte in fibra ottica, per un totale di 576 fibre. Il contenitore HD Flex aiuta a risparmiare spazio nei rack perchè consente l’installazione di patch panel nel sottopavimento, riducendo così la congestione nei rack e negli armadi dove si creerà più spazio per l’installazione di altre apparecchiature di rete. Il montaggio senza l’utilizzo di attrezzi riduce ulteriormente i tempi di installazione fino al 50% rispetto a soluzioni simili. La possibilità di sollevare e ruotare i patch panel consente di accedere ai cassetti con maggiore facilità.

HD Flex è la soluzione ideale per punti di consolidamento o aree di distribuzione del segnale per colocation e data center.