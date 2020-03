Le iniziative promosse da Cisco per l’emergenza Covid-19

Per supportare nell’emergenza aziende e professionisti nel lavoro da remoto e il sistema scolastico, Cisco mette a disposizione la propria piattaforma Webex Meeting. La disponibilità della piattaforma avviene sia tramite iniziative dirette che congiunte con i propri partner, nonché con iniziative promosse dalle istituzioni.

Cisco è impegnata su due fronti. Da una parte il monitoraggio del backbone Webex per supportare adeguatamente tutto il traffico in più che si sta generando; dall’altro la promozione di iniziative dirette e iniziative con partner per supportare aziende, professionisti e istituti scolastici di ogni ordine e grado.



Su questo fronte va ricordato il progetto #LaScuolaContinua, nato in risposta alla call del Ministero dell'Istruzione per la crisi Covid-19. Il progetto, al quale hanno aderito oltre a Cisco, anche Google, IBM, TIM e WeSchool, vuole supportare in modo congiunto le community del sistema scolastico durante l'emergenza scuole chiuse. L'obiettivo è quello di contribuire a far proseguire l'attività didattica grazie agli strumenti digitali e scongiurare il rischio che milioni di ragazzi perdano scuola per un periodo indefinito, minacciando l'esito dell'anno scolastico. Il progetto è ideato da Ilaria Capua e promosso dall’Associazione Copernicani con il supporto metodologico del Centro Studi Impara Digitale.

Il progetto Luiss avviato in meno di 24 ore un piano didattico a distanza secondo gli studenti hanno la opportunità di seguire in tempo reale le lezioni dei docenti collegati dalle aule dei campus, il tutto tramite la piattaforma Cisco Webex. Nelle prime 48 ore di sperimentazione, sono stati oltre 7000 gli studenti che hanno preso parte alle circa 500 lezioni universitarie a distanza trasmesse con la piattaforma digitale Cisco Webex, consentendo agli studenti non solo di seguire i corsi, ma anche di partecipare attivamente.



In base all’accordo tra Regione Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Lepida Scpa (la società di gestione della rete a banda larga e dei servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni) verranno forniti a studenti e docenti, servizi gratuiti basati sulla piattaforma Webex Meeting.



Per ciò che riguarda le iniziative destinate ad aziende e professionisti, Cisco aderisce a Solidarietà Digitale, progetto del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione per agevolare liberi professionisti e aziende nel lavoro da remoto, e mette a disposizione la propria piattaforma Cisco Webex Meetings. Registrandosi sul sito Webex.com, i professionisti iniziare ad usare immediatamente e in modalità gratuita Webex Meeting.

Cisco e Microsoft hanno aderito inoltre a Flexible Working, una task force per aiutare le organizzazioni del Paese a far leva sullo Smartworking e proseguire le attività quotidiane, senza arrestare servizi e business. Il progetto solidale riunisce alcune delle migliori aziende italiane nel settore dello smartworking - 4ward, Durante, Far Networks, Lantech Longwave, Var Group.