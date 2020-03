Digital Transformation Institute e Cfmt, cosa sono i Big Data?

Tanti parlano di Big Data, ma sono ancora poco conosciuti e a molti fanno paura. Per fare chiarezza ecco il report di Digital Transformation Institute e Cfmt. Quasi 9 italiani su 10 sono consapevoli del fatto che acquisire informazioni su un prodotto o un servizio è oggi molto più facile che in passato. Questo anche grazie alla raccolta e analisi di Big Data, tecnologia ancora poco conosciuta, visto che solo 4 su 10 (dato di poco più elevato rispetto al 2018) affermano di avere familiarità con questo termine e di saperlo descrivere nel concreto. Pochi, quindi, coloro che hanno chiaro il meccanismo della raccolta dati finalizzata a personalizzare offerte commerciali e informazioni.

Stefano Epifani, Presidente del Digital Transformation Institute ed autore del libro “Sostenibilità Digitale”

Una percezione, quella degli utenti, che evidenzia un rischio reale. In effetti ci troviamo per la prima volta nella storia dell’uomo di fronte ad alcuni attori – molto pochi e molto grandi – che disponendo delle informazioni degli utenti detengono nelle loro mani un potere enorme. Il potere che deriva dalla conoscenza di abitudini, gusti, intenzioni, convinzioni, modelli di percezione del mondo. E che grazie al quale sono in grado, questi stessi elementi, di influenzarli. Ciò non vuol dire certo che tali attori siano dei “nemici” da combattere, ma senz’altro quella che qualcuno chiama la società delle piattaforme, perché non sviluppi quello che Zuboff definisce il capitalismo di sorveglianza, va ripensata nelle norme, nelle dinamiche, nei principi. Ci troviamo oggi di fronte all’immensa responsabilità di definire dei principi chiave che condizioneranno in maniera determinante la vita delle prossime generazioni. Dobbiamo definire veri e propri principi di sostenibilità digitale che siano utili a disegnare il futuro della rete e con esso quello dell’umanità. I big data rappresentano una preziosissima opportunità per le persone e per le aziende, ma perché l’opportunità si trasformi davvero in un vantaggio concreto per tutte le aziende, e non solo per quelle in grado di generarli, serve grande attenzione rispetto al modo in cui definiremo ciò che è lecito e ciò che non è lecito fare dei dati degli utenti.

Quali i significati attribuiti a Big Data?

Se è vero che tra le parole più usate per descrivere Big Data troviamo raccolta, informazioni, analisi, è anche vero che alcune definizioni sono abbastanza vicine alla realtà, come quella che li descrive come “grandi quantità di dati, che presi insieme occupano molto spazio di archiviazione, nell’ordine dei Terabyte, provenienti da più fonti, ma integrabili”.

Altre definizioni date dagli intervistati mostrano un certo scetticismo, oltre che il timore che la raccolta dati possa in qualche modo intaccare la propria privacy o trasformarsi in una forma di potere per grandi player.

In cosa possono essere utili i Big Data?

Partendo dal legame tra Big Data e intelligenze artificiali e spiegando come questi possano “addestrare” le macchine a svolgere lavori che in precedenza erano prerogativa delle persone, gli italiani pensano che per alcune attività le AI siano già molto più efficienti, come per esempio trovare il percorso più rapido in città (73% gli italiani a favore delle macchine), investire in borsa (37%), svolgere le faccende domestiche (28%). Resistono invece quali attività per le quali l’uomo viene considerato ancora necessario la scrittura di articoli di giornale (con un 75% convinto che siano meglio le persone delle macchine, in calo rispetto al 2018 del 4%); comporre musica (71%, -6%); emettere giudizi e sentenze legali (65%, -9%).

Quanto è apprezzata l’informazione personalizzata basata su analisi Big Data?

La consapevolezza del ricevere informazioni personalizzate sullo smartphone su un negozio che si stava visitando o sui prodotti in esso disponibile, frutto ovviamente dell’analisi Big Data, è percepita come un qualcosa di sperimentato in modo regolare solo dal 15% degli intervistati, con un 52% al quale “è capitato di provare”. Un 44% delle persone sostiene di essere interessato a questo tipo di servizio, con un incremento del 7% rispetto alla prima edizione della ricerca. A fronte di un 29% di italiani che si sentono del tutto a proprio agio a fronte di informazione personalizzata, c’è un 24% che percepisce una situazione di disagio causato, per alcuni, da “sensazione di essere controllato e spiato” o per il non potersi “sottrarre alla pubblicità, non avere tregua rispetto all’invadenza”.