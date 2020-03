Digitalizzazione dei processi, PwC sceglie Docsweb di SB italia

Il network di servizi professionali di revisione e consulenza legale e fiscale PwC Italia, attiva Docsweb di SB Italia per digitalizzare i processi della divisione Human Capital.

Parliamo di una realtà strutturata, attiva in 24 uffici su tutto il territorio nazionale e con oltre 6.000 professionisti.

SB Italia progetta, realizza e gestisce soluzioni IT per accompagnare le aziende nei progetti di Digital Transformation. La scelta di PwC Italia di avvalersi di SB Italia è stata dettata dalla grande esperienza in progetti in ambito Human Resources.

Docsweb è la piattaforma web di Document Management di SB Italia per la gestione documentale, la gestione del processo digitale e la conservazione sostitutiva, utilizzata da migliaia di utenti per gestire documenti e contenuti strutturati e destrutturati processati quotidianamente dalle aziende.

Matteo Veneziani, Head of Innovation, Process & ICT di PwC Italia

La digital transformation è il Leitmotiv dei processi IT in PwC, parte integrante del nostro piano strategico di crescita. Nell’era dello smart working l’aver digitalizzato l’intero processo di firma, in totale mobilità, ci permette di porre un altro importante tassello nel percorso di crescita come azienda sempre più digital oriented.