Accordo Vertiv e Uptime Institute per datacenter modulari

L’accordo facilita da parte di Uptime Institute la Certificazione TIER delle strutture realizzate utilizzando i data center modulari prefabbricati di Vertiv. Infatti Vertiv ha annunciato che i propri data center modulari prefabbricati (PFM) hanno ricevuto da Uptime Institute la certificazione TIER-Ready per la resilienza delle prestazioni. Il nuovo accordo consentirà a Vertiv di fornire i servizi di Uptime Institute di livello Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) con le unità modulari Vertiv TIER-Ready, fornendo così i vantaggi della completa Certificazione Tier, direttamente ai clienti.

TIER Standard of Topology di Uptime Institute è lo standard de facto del settore per l’affidabilità e la resilienza dei data center e assicura ai clienti che i data center certificati TIER operino in modo preciso e prevedibile in un’ampia gamma di condizioni operative, tra cui l’interruzione dell’alimentazione di rete. L’Uptime Institute ha introdotto il proprio programma di design review TIER-Ready, che consente ai vendor PFM di fornire soluzioni in grado di raggiungere gli stessi livelli di affidabilità e resilienza già raggiunti dai migliaia di data center certificati TIER in tutto il mondo.

La partnership TIER-Ready è un accordo strategico in base al quale gli specifici modelli PFM di Vertiv vengono esaminati da Uptime Institute durante il processo di sviluppo ingegneristico, per garantire che tali soluzioni soddisfino i requisiti severi del TIER Standard of Topology riconosciuti a livello globale.

Come previsto dalla partnership, Vertiv ha completato la revisione del progetto TIER-Ready III di Uptime Institute per la propria Infrastruttura PFM SmartMod un massimo di 10 rack e 80 kW di carico IT. Le strutture implementate utilizzando soluzioni SmartMod designate TIER-Ready, saranno in grado di ottenere rapidamente e senza difficoltà il TCCF di Uptime Institute.

L’infrastruttura Vertiv SmartMod è una gamma di prodotti PFM completamente autonoma, facilmente configurabile e pronta per l’ordine, che consente la rapida implementazione di nuovi spazi liberi dei data center. Questo approccio “plug and play” ha il vantaggio non solo di ridurre i tempi per l’avvio e la messa in funzione (a pochi giorni invece di settimane o mesi), ma anche di ridurre le potenziali problematiche di qualità, in quanto i componenti sono pre-integrati e pre-testati in fabbrica.

Un approccio PFM è una modalità agile ed efficiente che consente l’implementazione dei nuovi data center con un numero di installazioni in loco significativamente inferiori rispetto ai data center costruiti in modo tradizionale. Specialmente nelle economie in via di sviluppo, le implementazioni PFM stanno diventando sempre più frequenti perchè permettono di ottenere rapidamente ulteriore capacità – anche nell’Edge – senza gli impedimenti di un processo di costruzione tradizionale.

Viktor Petik, vice president of Integrated Modular Solutions di Vertiv

La partnership con Uptime Institute garantisce che le infrastrutture che utilizzano i data center PFM di Vertiv che hanno ricevuto la qualifica TIER-Ready di Uptime Institute, non solo siano agili ed efficienti da implementare, ma anche resilienti e robusteVertiv, in collaborazione con i suoi partner, oggi può supportare i clienti nello sviluppo di nuove capacità altamente affidabili e disponibili grazie all’implementazione del nostro sistema SmartMod qualificato TIER-Ready III da Uptime Institute. Una volta installate, queste soluzioni possono ottenere rapidamente e senza difficoltà la certificazione completa TIER Certification of Constructed Facility.