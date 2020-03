Proposte 5G as-a-service HPE basate su tecnologie cloud-native

Il portafoglio as-a-service di HPE è in grado di creare e ampliare le reti 5G per fornire connettività servizi alle aziende con tecnologie come MEC e Wi-Fi 6. La soluzione proposta da HPE permette di accelerare la crescita dei ricavi 5G degli operatori e consente di abilitare rapidamente servizi 5G per fornire esperienze real-time dinamiche e personalizzate a dipendenti, clienti e cittadini in genere.

-Nel core delle reti di telecomunicazione – HPE 5G Core Stack è un nuovo stack software cloud-native aperto basato su container che fornisce agli operatori le funzionalità e i servizi per il core di rete che servono per fornire rapidamente nuovi servizi 5G ad abbonati e clienti enterprise.

-All'Edge delle reti di telecomunicazione – HPE continua a portare innovazione con la più densa piattaforma Rugged general-purpose per l'implementazione di vRAN (Virtual Radio Access Network) e MEC (Multi-access Edge Computing). Queste soluzioni realizzate su misura da HPE forniscono agli operatori un ambiente di servizi IT situato all'Edge della rete mobile.

-All'Edge delle reti Enterprise – I servizi di Aruba Central innovativi come Air Pass per il roaming Wi Fi/5G e Air Slice per la gestione degli SLA. Questi servizi aiutano gli operatori a estendere la propria copertura 5G verso l'Edge delle aziende – dove persone, dispositivi e cose interagiscono per produrre risultati di business – consentendo l'accesso trasparente a utenti e dispositivi IoT connessi via Wi-Fi.

-Infrastruttura erogata as-a-Service con HPE GreenLake – Disponibili con un modello flessibile di servizi gestiti e pagamento a consumo, queste soluzioni offrono agli operatori un interessante percorso per il rapido rollout di servizi 5G, riducendo gli investimenti di capitale iniziali e i rischi grazie all'impiego di componenti hardware e software specializzati e collaudati per l'utilizzo negli ambienti edge di operatori e di aziende.

Il 5G promette di rivoluzionare lo scenario tecnologico, ma il cammino che conduce alla diffusione pervasiva del 5G è ancora nelle sue fasi iniziali. Per concretizzare completamente i vantaggi e la potenza del 5G occorre combinare una core 5G indipendente con le nascenti RAN (Radio Access Network) 5G.

Le reti di precedente generazione sono spesso dipese da sistemi proprietari verticalmente integrati forniti da un unico vendor, ma il 5G offre l'opportunità di passare a piattaforme cloud-native aperte che si avvalgono di server commerciali e componenti modulari di produttori differenti, consentendo agli operatori di monetizzare i nuovi servizi 5G con maggior rapidità.

La soluzione 5G aperta di HPE offre la possibilità di risolvere queste sfide in tutti e tre gli ambienti – core, edge, enterprise – e promette di concretizzare le potenzialità del 5G aprendo la strada a una serie di nuove applicazioni per vari settori come quello automobilistico, la scuola, i servizi finanziari, la pubblica amministrazione, l'industria e le utility.

Queste tecnologie edge-to-cloud predisposte per il 5G sono disponibili sulla base di un abbonamento o di un costo a consumo attraverso HPE GreenLake per contribuire ad accelerare il rollout delle infrastrutture 5G senza immobilizzi iniziali di capitale e per aiutare a gestire i fattori di incertezza legati alle tempistiche e al dimensionamento dei deployment 5G. Con HPE GreenLake gli operatori possono far crescere e ampliare le proprie reti all'aumentare degli utenti pagando mensilmente in funzione dell'utilizzo effettivamente misurato.

HPE 5G Core Stack è uno stack software cloud-native basato su container per la rete core 5G che accelera il percorso verso nuovi flussi di ricavi 5G integrandosi trasparentemente con le reti di precedente generazione ed essendo predisposta per i futuri progressi degli standard 5G.

HPE 5G Core Stack sarà disponibile come piattaforma hardware e software integrata basata su modelli per core ed edge convalidati HPE Telco e supportata all’interno di HPE GreenLake. Implementando una core 5G cloud-native realmente aperta, gli operatori di telecomunicazione possono passare da una Network Function all'altra se necessario per rispondere agli sviluppi del mercato evitando di vincolarsi a un unico fornitore.

Virtualizzazione delle RAN e operazionalizzazione dell'Edge compute

Per razionalizzare i nuovi servizi all'Edge delle reti di telecomunicazione, HPE continua a portare innovazione sull'edge 5G sviluppando nuove soluzioni progettate per implementare soluzioni vRAN e MEC negli ambienti Edge sia degli operatori che delle aziende. Al confine tra l'Edge e l'Edge enterprise, gli operatori devono essere in grado di offrire nuovi servizi di Edge computing”, mentre dal canto loro le aziende enterprise hanno bisogno un modo efficiente per poterli consumare.

L'esperienza del 5G si estende alle aziende enterprise con Wi-Fi 6

Oggi, quando un abbonato entra in un edificio e passa manualmente alla rete Wi-Fi aziendale per mantenere una connettività ad alte prestazioni anche all’interno dell’edificio aziendale, l'accesso e la visibilità dell'utente mobile possono perdersi limitando la capacità dell'operatore di fornire i propri servizi.

Usando la tecnologia Passpoint e il nuovo servizio Aruba Air Pass, gli abbonati alla telefonia cellulare possono invece effettuare automaticamente il roaming in modo sicuro sulle reti Wi-Fi dei clienti Enterprise Aruba che ne fanno parte, utilizzando le credenziali della SIM e restando visibili agli operatori mobili.