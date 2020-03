Cambium Networks, serve ripensare le strutture ospedaliere

Per Cambium Networks la connettività diventa necessaria per fornire assistenza durante i periodi di emergenza e gli ospedali devono espanderla velocemente. L’emergenza creata dalla diffusione del virus COVID-19 costituisce una spaventosa sfida per le strutture ospedaliere, che in tempi molto ristretti devono mettersi nelle condizioni di fornire assistenza a un numero di pazienti che spesso supera la capacità della struttura. E allontanare i pazienti non è ovviamente un'opzione.

Gli ospedali stanno cercando di costruire strutture temporanee in aree adiacenti o sfruttando edifici liberi per fornire assistenza professionale alle persone che ne hanno bisogno. La tecnologia wireless ha dimostrato di essere un supporto prezioso a chi deve operare in condizioni di emergenza.

Una rete wireless composta da un collegamento punto-punto e una rete di access point Wi-Fi può essere rapidamente implementata per poter offrire:

Accesso sicuro alle cartelle dei pazienti Una bassa latenza per supportare la videoconferenza per gli operatori sanitari Ampia larghezza di banda per fornire chiamate in conference call e trasferimento dati senza soluzione di continuità Servizi VPN per la segmentazione del personale ospedaliero e dei pazienti Servizi Voice over Wi-Fi Funzionalità di videosorveglianza

Cambium Networks incoraggia tutti a seguire i consigli delle autorità sanitarie, raccomanda a tutti di prendere precauzioni e prendersi cura degli altri. Come membri di una comunità globale, l’azienda si sta impegnando per aiutare gli operatori sanitari e le persone bisognose. Cambium Networks continua a perseguire la sua missione di connettere persone, luoghi e oggetti, in ogni circostanza.

Negli Stati Uniti alcuni operatori di rete che utilizzano le soluzioni Cambium Networks hanno installato kit di distribuzione rapida della connettività wireless a supporto dei team locali di risposta alle emergenze, comprese diverse strutture sanitarie. Molti operatori di rete stanno utilizzando i collegamenti di backhaul associati agli access point Wi-Fi per estendere la copertura, fornire videosorveglianza o estendere la propria infrastruttura cablata.

Sulla base degli eventi recenti, diverse contee hanno contattato Cambium Networks che sta collaborando attivamente attraverso i suoi partner sul territorio, come Buckeye Mountain che dispone di questa soluzione installata in armadi e alimentata a energia solare. Queste estensioni di rete sono semplici da utilizzare, forniscono la capacità necessaria e, soprattutto, possono essere implementate in breve tempo.

I kit di spiegamento rapido basati sulle tecnologie Cambium Networks hanno avuto successo nel collegare centri medici, squadre municipali di pronto intervento e strutture ambulatoriali / di triage / test esterne o remote in molti casi:

Estensione della copertura del fornitore di servizi a banda larga per collegare un centro sanitario come il Hackensack University Medical Center (HUMC) Collegamento delle agenzie di soccorso in una remota giungla durante le operazioni di salvataggio degli studenti bloccati nella grotta tailandese Connettività per le scuole a Puerto Rico in seguito ad un disastrosa tempesta

L’ampliamento di una rete wireless non richiede tempi lunghi e costi elevati, ed è particolarmente efficiente grazie ad alcune caratteristiche e funzionalità chiave: