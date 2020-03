Pinzatrice automatica Brother, spazio ridotto e produttività

Raccomandata per chi ha bisogno di stampare documenti in gran quantità, la pinzatrice automatica SF-4000, ultima nata in casa Brother, è anche molto compatta. Il nuovo modello è compatibile con tutte le stampanti della serie laser monocromatica L6000 (HL-L6300DW/HL-L6400DW). Grazie a questo accessorio sarà possibile incrementare la produttività in ufficio, automatizzando la pinzatura dei documenti.

La pinzatrice automatica Brother SF-4000, è in grado di fascicolare contemporaneamente fino a 50 fogli, con larghezze variabili (105-215,9 mm) e lunghezze diverse (148-355,6 mm). È un’opzione utilissima quando si ha la necessità di preparare documenti che richiedono grandi quantità di fogli come manuali, dispense per la formazione, guide, contratti, ecc...La pinzatrice automatica viene fornita con 1.950 punti metallici, così è pronta per essere utilizzata immediatamente. I documenti pinzati vengono poi accuratamente impilati in un vassoio, facilitando la loro ricerca e organizzazione.

Caratteristiche Pinzatrice Automatica Brother SF-4000: