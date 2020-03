Claudio Bottari è il nuovo CIO di Kirey Group

Kirey persegue la propria filosofia basata sull’innovazione e nomina Claudio Bottari quale nuovo Chief Innovation Officer e affidandogli la business unit “Innovation”.

Tale BU sarà suddivisa in quattro ambiti di competenza: Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, innovazione interna ed esterna.

Bottari avrà il compito di promuovere l'innovazione all’interno e all’esterno del Gruppo, dando vita a nuove iniziative di ricerca avanzate e partnership strategiche, mentre Kirey Group continua il proprio processo di crescita, unendo competenze avanzate e un’esperienza consolidata con i propri clienti.

Bottari sarà in prima linea anche accanto ai clienti del Gruppo per supportarli nelle iniziative di Digital Transformation, aiutandoli ad anticipare in modo proattivo i cambiamenti del mercato e le loro esigenze future grazie alla tecnologia.

Alessandra Girardo, Chief Operating Officer di Kirey Group

L’impegno nei confronti dell’innovazione accompagna il Gruppo Kirey fin dalla sua fondazione, ed è costante, per questo motivo abbiamo scelto di istituire una business unit interamente dedicata all’innovazione, per riconoscerle un valore pari a quello degli altri ambiti di business. La nomina che annunciamo oggi rappresenta un tassello fondamentale in questa scelta, perché Claudio vanta un’esperienza considerevole e profonde competenze maturate in ambiti tecnologici come il Machine Learning e sono sicura che in questo nuovo ruolo riuscirà a fare crescere rapidamente la business unit e a portare un valore consistente al nostro Gruppo.

In precedenza Bottari è stato Machine Learning Engineer di Kirey, e ancor prima Software Architect and Developer di Alphacon, azienda entrata a far parte del Gruppo Kirey nel 2017.