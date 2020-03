EnGenius lEWS850AP, Wi-Fi 6 veloce per ambienti outdoor

EnGenius porta sul mercato lEWS850AP, il primo Access Point Outdoor Wi-Fi 6 pensato per lavorare in condizioni climatiche estreme.

Il nuovo dispositivo predisposto per il montaggio a parete e/o su palo è l'ultima novità della serie di soluzioni EnSky. La sua certificazione IP67 e la scocca di materiali di qualità e ultraresistenti lo rendono a prova di polvere e acqua, in più gli consentono di resistere ad ambienti esterni difficili come l'esposizione prolungata all'aria aperta, alla luce solare, al freddo estremo, al gelo, alla neve, alla pioggia, alla grandine, al calore e all'umidità.

Con le implementazioni Mesh ultraveloce, l’access point Outdoor EnGenius EWS850AP estende e massimizza le connessioni wireless 11ax (Wi-Fi 6) con una distanza massima di fino a 500 m. La sua potenza di uscita stabile di 23/25dBm insieme alle sue quattro antenne staccabili omnidirezionali RP-SMA da 5dBi e alla tecnologia MU-MIMO - consente di fornire una connettività di rete a 360 ° a varie installazioni all'aperto (ad esempio stadi sportivi, aeroporti, campeggi, parcheggi, ecc.).

L'EWS850AP è dotato di una radio dual band 2x2 11ax per l'uso in ambienti ad alta densità ed è pronto per l'implementazione immediata con facilità.

Adatto sia per condizioni climatiche esterne che estreme, l'EWS850AP utilizza la tecnologia 11ax (Wi-Fi 6), che consente un uso più efficiente del canale e riduce la latenza tra Access Point e dispositivi client. Si distingue anche grazie ad altre funzionalità come l'uplink e il downlink OFDMA, ed è compatibile con le versioni precedenti 2,4 GHz e 5 GHz, nonché il Target Wake Time, che riduce il consumo energetico, pianifica i tempi di wake-up e prolunga la durata della batteria del client per dispositivi mobili e IoT; il BSS coloring, che identifica i pacchetti con un "colore" per differenziare un insiemi di servizi di base adiacenti, contribuendo così a minimizzare l'interferenza co-channel (CCI); il riutilizzo dello spazio canale identifica i diversi "colori" attraverso la colorazione BSS e trasmette contemporaneamente sullo stesso canale, il che riduce i tempi di attesa, diminuisce la collisione e determina se la trasmissione verrà rinviata o riutilizzata sul canale.

L’AP Outdoor EWS850AP offre prestazioni wireless ottimali attraverso connessioni wireless più forti, più stabili e più efficienti.

La soluzione serve applicazioni infrastrutturali densamente congestionate e soddisfa le esigenze degli ingegneri di rete che desiderano reti esterne all’avanguardia e a prova di futuro. Gli installatori possono configurare gli AP singolarmente come unità autonome o in modalità gestita.

In modalità gestita, l’installatore può gestire fino a 50 Access point EnGenius localmente con uno switch controller della serie EnSky o fino a 100 AP con il controller Skykey. L'interfaccia intuitiva di SkyKey e la semplice integrazione plug-and-play garantiscono una gestione efficiente dei dispositivi, un'accessibilità cloud che consente la gestione remota di più reti da un unico portale. Inoltre, con il wireless software controller ezMaster (VM/AWS), i system integrator saranno in grado di controllare fino a 10.000 AP e switch.

Specifiche tecniche e vantaggi:

• Dual 802.11ax architettura concurrent e supporta dispositivi client 802.11a/b/g/n/ac/ax

• 1024-QAM avanzato, incrementa del 25% il data throughput rispetto allo standard 802.11ac

• OFDMA (downlink/uplink) bi-direzionale consente un uso più efficiente del canale per ridurre la latenza tra AP e dispositivi client in ambienti ad alta densità

• MU-MIMO bi-direzionale (downlink/uplink) ottimizza la trasmissione tra AP e dispositivi client fornendo velocità più elevate e maggiore capacità

• Target Wake Time (TWT) per tempi di attivazione programmati così da avere maggior risparmio energetico

• Antenne omnidirezionali a 360° per una copertura completa dei dispositivi client

• Supporta input PoE 48V e permette di avere un’installazione flessibile di AP a 100 metri di distanza

• Robusta scocca certificata IP67 per l'impiego in condizioni meteorologiche estreme • Offre contenuti ad alta risoluzione o più trasmissioni di sorveglianza IP tramite trasmissione wireless ad alta velocità

• Gestione sistematica e distribuita con controller software EnGenius ezMaster, controller SkyKey o switch gestiti con controller integrato, senza licenze o costi di abbonamento

• Supporta anche la modalità Standalone