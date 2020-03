Bitdefender e Ingecom, un patto per la distribuzione

L’accordo tra Bitdefender e Ingecom per distribuire tutti i prodotti Enterprise destinati alle aziende a gli MSP in Italia è ora stato esteso anche all’Italia. In una realtà costituita da crescenti minacce informatiche, gli utenti connessi alla rete sono quotidianamente sottoposti a rischi crescenti, con nuove e mutate forme di attacchi, tentativi di phishing e computer violati.

Bitdefender, propone soluzioni in grado di gestire e ridurre il rischio di un attacco informatico, con L’obiettivo di offrire ai clienti un’intera gamma di prodotti di sicurezza innovativi, garantendo ad un numero sempre più significativo di utenti la maggiore protezione possibile.

Ingecom, in Italia da circa un anno sotto la guida del Country Manager Sergio Manidi, ha rapidamente raggiunto ottimi risultati grazie alla promozione delle più innovative e migliori tecnologie in ambito IT Security e Cybersecurity, per essere sempre al passo con le rapide evoluzioni del settore.

Sergio Manidi Country Manager di Ingecom Italia

L’accordo di distribuzione formalizzato con Bitdefender si inserisce in una strategia di arricchimento tecnologico del nostro portfolio rispettando la filosofia della massima e migliore “complementarietà”. Siamo consapevoli di quanto gli attori italiani della cyber security siano attenti a questo aspetto. La nostra missione è quella di offrire un tangibile valore ai nostri rivenditori partner grazie ad una costante ricerca, selezione e promozione delle migliori tecnologie al fine di supportarli nell’anticipare le sfide e le minacce peculiari del settore.

Denis Valter Cassinerio, Regional Sales Director SEUR

L’estensione dell’accordo di Distribuzione in Italia con Ingecom si inserisce all’interno della strategia di sviluppo del Sud Europa, che ci vede sempre più presenti con realtà multi-nazionali e specializzate. L’accordo appena siglato si inserisce in una visione comune strategia in merito allo sviluppo del mercato, offrendo all’ecosistema di canale un approccio a valore, per una migliore esperienza con le soluzioni Bitdefender. Ingecom ha già dimostrato di essere un distributore affidabile e competente sulle nostre soluzioni e su temi complementari, diventando quindi un ottimo partner per tutto il canale in merito agli argomenti più moderni della Cybersecurity. Dopo l’ottimo lavoro realizzato in Spagna con Ingecom, siamo convinti che anche in Italia il canale beneficerà del nostro approccio sinergico, portando all’end user più facilmente l’efficacia delle soluzioni Bitdefender, grazie all’efficiente supporto dei servizi di Ingecom.