QNAP non si ferma, ad aprile i corsi online QTS E-Training

QNAP ha messo a punto i corsi online QTS E-Training, momenti formativi strutturati su due livelli di approfondimento, ideali per rivenditori, IT manager e system integrator.

L’obiettivo è quello di sostenere lo studio e lo sviluppo di casi pratici a fini formativi, perpetuando il percorso conoscitivo che QNAP propone lungo tutto il corso dell’anno. L’azienda non si ferma, dunque, e offre a clienti e aziende l’opportunità di trasformare questo periodo di difficoltà e di stop forzato, in una fase di crescita individuale e professionale.

Non c’è tecnologia e sviluppo di soluzioni efficienti senza un debito supporto e la giusta formazione.

Proprio per questo, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, proseguono i programmi di formazioni tecnica e quelli necessari per conseguire le certificazioni per ambienti di alto profilo. L’attestato derivante dalla frequentazione è nominale e va ad arricchire le competenze del singolo partner. Le attività sono suddivise in momenti di addestramento base, avanzato, e altri mirati per la videosorveglianza e la virtualizzazione.



Quali attività propone l’azienda?

Per soddisfare differenti fasce di utenza e andare incontro a chi muove i primi passi, ma anche a chi vanta una certa esperienza con i sistemi QNAP, sono stati sviluppati due distinti percorsi.

QTS Essential consente di approfondire le peculiarità tecniche, hardware e software dell’offering QNAP, partendo dalla tecnologia integrata, per arrivare allo studio delle best practice utili per portare a termine una prima installazione di successo.

I partecipanti potranno raggiungere la piena conoscenza dei device e dei servizi principali, scoprendo la piena potenzialità di archiviazione dello storage, la corretta configurazione, i servizi installabili sul NAS e l’adeguato setup per innalzare la sicurezza della rete e del dato.

I corsi QTS Architectural sono tenuti direttamente da Francesco Camillucci, Italy Pre Sales Manager di QNAP.

In questo caso, l’analisi architetturale sarà ulteriormente approfondita rispetto al corso base, così come lo studio delle differenti peculiarità dell’ambiente QTS. Sarà possibile scendere nel dettaglio, analizzando le novità più recenti e più importanti della piattaforma, come per esempio HBS3, HybridMount, VJBOD Cloud, QuMagie e tante altre.

I relatori saranno inoltre in grado di suggerire procedure adeguate in base alle esigenze specifiche, illustrando casi d’uso pratici. Le sessioni includono un momento di confronto diretto con domande e risposte aperte.

Registrazione e costo dei corsi

QNAP garantisce una elevata qualità dei propri corsi, ai quali è possibile iscriversi a seguito della registrazione e del successivo pagamento anticipato tramite bonifico.

Come anticipato, al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione al programma E-Training di QNAP.

I corsi “QTS Essential” si terranno il 6, 7 e 8 aprile dalle ore 10:00 alle 12:00, al prezzo di 99 euro (IVA esclusa).

La formazione avanzata QTS Architectural avrò luogo il 20, 21 e 22 aprile, sempre al mattino, dalle ore 10:00 alle 12:00. Anche in questo caso l’iscrizione prevede un pagamento anticipato di 99 euro (IVA esclusa).