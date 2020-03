World Backup Day, i suggerimenti di Aruba per proteggere i dati

Si avvicina il World Backup Day 2020: Aruba mette a disposizione di aziende e utenti finali una serie di utili consigli per mettere in sicurezza i propri dati.

Secondo il “Global Data Protection Index” di Vanson Bourne per Dell EMC, nel 2018 un’azienda italiana su cinque ha perso in modo irrecuperabile una parte dei propri dati. Questo dato enfatizza l’importanza di disporre di meccanismi di backup comprovati e sicuri

Per irrobustire la propria rete e mettere al sicuro i dati è possibile effettuare backup:

su un supporto fisico come un hardware esterno o una chiavetta USB; tramite un servizio di rete locale tramite un FTP privato o un secondo computer in rete; tramite un servizio di backup online, in cloud, che conservi i dati su server fisici all’interno di data center certificati.

Cloud Backup. In epoca di GDPR, compliance normativa e di una sempre maggiore attenzione per la privacy e la protezione del dato, diventa cruciale poter contare su un sistema di salvataggio dei dati flessibile e integrato.

Con questa soluzione i file vengono criptati e sincronizzati in tempo reale sui server del data center che ospita il servizio, rendendo il backup pienamente sicuro: i dati vengono infatti ospitati su cloud server protetti da sistemi di disaster recovery, quindi ridondati su siti secondari, in grado di far fronte a qualsiasi evento dannoso.

In questo momento storico, in cui la maggior parte delle aziende italiane si è dovuta attrezzare in tempi record per favorire lo smart working risulta utile adottare delle soluzioni di backup per la sicurezza dei dati. Nello specifico, nel caso in cui si scelga di utilizzare soluzioni in cloud, tutti i dati aziendali presenti nella postazione di lavoro di ogni dipendente vengono memorizzati nelle cartelle locali, a loro volta sincronizzate in tempo reale con server in cloud, così da garantire la disponibilità dei dati anche in caso di un guasto del disco hardware.