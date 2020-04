Per gli ospedali cybersicurezza gratuita da Bitdefender

Durante la lunga emergenza Coronavirus gli attacchi informatici contro le strutture sanitarie sono aumentate moltissimo, Bitdefender offre la sua protezione. Infatti Bitdefender ha annunciato che offrirà gratuitamente le proprie soluzioni di sicurezza per le aziende a tutte le strutture sanitarie del mondo, per contribuire alle attività di supporto che si stanno compiendo a livello mondiale in questo periodo di pandemia causato dal COVID-19.

Florin Talpes, CEO di Bitdefender

Gli hacker hanno agito in modo opportunistico e non etico, approfittando di questo periodo di incertezza per diffondere malware, lanciare campagne phishing ed operare tentativi di frodi online contro le strutture sanitarie già duramente colpite dalla situazione", Siamo grati per il lavoro che gli operatori sanitari di tutto il mondo stanno facendo in queste settimane di emergenza e puntiamo a sostenerli fornendo la necessaria protezione alle informazioni sensibili degli ospedali in modo da garantire la continuità operativa e permettere alle strutture di concentrarsi sul trattamento dei pazienti e sul rallentamento della diffusione di questo virus.

Le organizzazioni sanitarie di tutte le dimensioni, dai piccoli studi dentistici e oftalmici ai grandi ospedali, possono visitare il sito dedicato per richiedere l'accesso ai prodotti Bitdefender senza dover sborsare nessun costo d’acquisto per usufruire dei servizi. Per le grandi aziende, Bitdefender offrirà anche i suoi servizi professionali e tecnologie avanzate come la sicurezza e l'analisi del traffico di rete.

Le analisi telemetriche di Bitdefender nel corso del mese di marzo mostrano che il numero di segnalazioni di malware legati a COVID-19 è aumentato finora di oltre il 475%. Entro la fine del mese, si prevede che gli attacchi aumenteranno di oltre cinque volte il totale rispetto a quelli di Febbraio. Il maggior numero di segnalazioni di malware è stato registrato nei paesi con un elevato numero di casi positivi di coronavirus come Italia, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, ma anche in altri Paesi tra cui Turchia, Regno Unito, Canada, Romania e Thailandia.

Non è la prima volta che Bitdefender si occupa di iniziative solidali rivolte alla comunità come questa. Dal 2013 infatti, l'azienda con sede in Romania, collabora con TechSoup - una rete internazionale senza scopo di lucro che fornisce servizi di assistenza tecnologica e di supporto alle ONG. Dal 2020, il programma di beneficenza Bitdefender offre software di sicurezza a costo zero per proteggere più di 16.000 ONG in 106 paesi del mondo.

Inizialmente l'accesso alle soluzioni di sicurezza dedicati alle aziende di Bitdefender viene offerto fino alla fine di giugno, con l'opportunità però di valutare le esigenze delle singole strutture e di estendere l'accesso fino a un totale di 12 mesi.