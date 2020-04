Il debutto del 5G, le implicazioni per cittadini e imprese

Pagina 1 di 7

Dopo un lungo periodo di test e di stesura delle linee guida per l’applicazione pratica e l’integrazione nelle reti esistenti, il 5G è pronto per operare. Cosa cambierà?

La nuova infrastruttura di rete promette maggiori prestazioni ma, soprattutto, una latenza generale più contenuta, ideale per le applicazioni più strettamente correlate ad eventi real-time. In prospettiva, ne beneficeranno le comunicazioni, in generale, ma anche sistemi di trasmissioni dati di back-end, architetture Edge e datacenter, nonché numerosi servizi per le imprese e i cittadini.

Al momento attuale, tuttavia, secondi i principali player di telecomunicazioni, l’avvento del 5G non avrà un impatto rilevante sui consumatori. Essi si aspettano che il 5G risolva il problema della congestione della rete urbana nell’arco di un breve periodo, soprattutto nelle grandi città, dove sei utenti di smartphone su 10 segnalano problemi di rete in aree affollate.

Gli utenti di smartphone hanno dichiarato di essere disposti a pagare il 20% in più per i servizi di quinta generazione, mentre la metà degli early adopter è disposta a pagare un prezzo premium fino al 32% più alto. Tuttavia, quattro “high spender” su dieci si aspettano nuovi casi d'utilizzo e metodi di pagamento, nonché una rete 5G sicura in aggiunta ad una velocità Internet sempre più elevata.

Secondo alcune analisi, un altro elemento chiave è rappresentato dagli attuali pattern di utilizzo 4G, poco indicativi delle modalità di utilizzo future. Il consumo di video è destinato ad aumentare con l’arrivo del 5G. I consumatori non solo si aspettano di poter riprodurre video in streaming con una risoluzione più alta, ma anche di utilizzare formati video immersivi come la Realtà Aumentata (AR) e la Realtà Virtuale (VR), che si tradurrà in tre ore aggiuntive di contenuti video da guardare ogni settimana sui dispositivi mobili mentre si è fuori casa, che includono un'ora con occhiali AR o visori VR. Il consumo di dati di un utente smartphone su cinque potrebbe raggiungere più di 200 GB al mese su un dispositivo 5G entro il 2025.

Sulla base di approfondite analisi di mercato è possibile tracciare una roadmap riguardante i casi di utilizzo lato consumatori. Essa include: intrattenimento e media; enhanced mobile broadband; gaming e applicazioni AR/VR; smart home e fixed wireless access; automotive e trasporti; shopping e comunicazioni immersive.

Di seguito abbiamo raccolto alcune osservazioni e analisi di player e imprese internazionali che ci hanno offerto il proprio punto di vista sui vantaggi e l’impiego del 5G.