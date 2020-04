Covid-19: HP mette a disposizione file di progettazione 3D

A causa dell’emergenza Covid-19, HP ha reso disponibili file di progettazione 3D per accelerare la produzione di parti critiche necessarie per il settore medico. In particolare, HP e la sua comunità globale di digital manufacturing stanno mettendo in campo il know-how dei team di stampa 3D, la tecnologia, l'esperienza e la capacità produttiva. Nello specifico, oltre 1000 pezzi stampati in 3D sono già stati consegnati a diversi ospedali locali.

Enrique Lores, President & Ceo, HP Inc.

HP, unitamente ai suoi partner di produzione digitale, sta lavorando senza sosta per dare il proprio contributo nella battaglia contro questo virus. Stiamo collaborando a tutto tondo, andando oltre confini nazionali e industriali, per identificare le parti più urgenti, convalidare i progetti e iniziare a stamparli in 3D. Il nostro più profondo apprezzamento va ai nostri dipendenti, partner, clienti e membri della nostra comunità per gli instancabili sforzi a sostegno dei professionisti del settore medico in prima linea che fanno la differenza.

I centri di ricerca e sviluppo HP 3D di Barcellona, Spagna; Corvallis, Oregon; San Diego, California; e Vancouver, Washington stanno collaborando con partner in tutto il mondo in uno sforzo coordinato al fine di aumentare la produzione per soddisfare le necessità più urgenti.



Le applicazioni iniziali in fase di convalida e finalizzazione per la produzione industriale comprendono maschere facciali, schermi facciali, regolatori per maschere, tamponi nasali, apriporta a mani libere e parti di respiratori.



HP si sta inoltre coordinando con le agenzie governative, sanitarie e industriali di numerosi paesi per garantire un approccio sincronizzato ed efficace.