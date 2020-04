Arriva Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3

Presentato da Red Hat ora è disponibile JBoss Enterprise Application Platform (EAP) 7.3 che offre ai clienti nuove funzionalità di sicurezza e miglioramenti. Un server applicativo open source, conforme a Java EE 8 e a Jakarta EE 8, che consente alle organizzazioni di implementare e gestire applicazioni Java business-critical in ambienti IT ibridi, tra cui bare metal, virtuali, cloud privati o pubblici.

Cosa c'è di nuovo in JBoss EAP 7.3

Jakarta EE è il più recente standard per la realizzazione di applicazioni Java enterprise mission-critical. JBoss EAP 7.3 offre il supporto completo di Jarkarta EE 8, compresa la compatibilità con l'intera famiglia di release JBoss EAP 7 e le relative applicazioni. Questa versione introduce nuove funzionalità e miglioramenti progettati per migliorare la sicurezza, la gestione dei server, l'osservabilità e miglioramenti per JBoss EAP su Red Hat OpenShift.

Ecco i punti salienti:

-Miglioramenti alla sicurezza - supporto per la Server Name Indication (SNI) quando si usa HTTPS, per l'Online Certificate Status Protocol (OCSP) per controllare la validità del certificato durante l'autenticazione, il rilevamento automatico di diverse tipologie di keystore, e quello per la derivazione dei certificati dalla nota autorità di certificazione "Let's Encrypt".

-Miglioramenti nella messaggistica - Spesso utilizzata in applicazioni event-driven o transazionali, questa release aggiunge la possibilità di assegnare Message-Driven Beans (MDB) a più gruppi di consegna e di ricevere messaggi solo quando tutti i gruppi sono attivi.

-Miglioramenti in OpenShift - JBoss EAP è disponibile da un po' di tempo come immagine OpenShift containerizzata, e questa release porta nuove funzionalità per migliorare questa opzione. Gli aggiornamenti includono un nuovo EAP Kubernetes Operator, tooling per personalizzare la configurazione dell'immagine del server distribuito in modo da includere solo le capacità necessaria, riducendo così il footprint della memoria.

-Anteprima tecnica di Eclipse MicroProfile - Questa release include una serie di funzioni di anteprima che implementano diverse specifiche MicroProfile, tra cui MicroProfile Config (configurazione di microservizi esternalizzata per la portabilità in ambienti diversi), MicroProfile Metrics (per l'osservabilità del server EAP), MicroProfile REST Client (per chiamate in sicurezza di tipo RESTful API), MicroProfile Health Checks (per automatizzare l'inizializzazione del contenitore e riavviare quando necessario), e MicroProfile OpenTracing (per l'osservabilità e la diagnostica per le chiamate cross-servizi).

Aggiornamenti al Red Hat Application Migration Toolkit

Oltre agli aggiornamenti a JBoss EAP 7.3, ci sono novità per il Red Hat Application Migration Toolkit. In particolare, gli utenti EAP 7.3 possono utilizzare il toolkit per il tool di migrazione del server EAP.

Per gli aggiornamenti EAP sono state aggiunte:

-Jakarta EE - A seguito del passaggio da Java EE a Jakarta EE sono cambiate le coordinate Maven di diverse specifiche API e le distinte base JBoss EAP. Il Red Hat Application Migration Toolkit identifica le modifiche richieste alle applicazioni analizzate.

-Spring Boot - Ci sono regole aggiuntive per supportare la migrazione delle applicazioni Spring Boot a Red Hat Runtime.

-Funzione Target Runtime - questa nuova funzione valuta le tecnologie identificate in

ogni applicazione per la compatibilità con specifici runtime (per esempio JBoss EAP e Red Hat JBoss Web Server). Le definizioni di target runtime sono estensibili, consentendo l'uso di target runtime personalizzati nelle esecuzioni di analisi.

-Estensione Visual Studio Code / Eclipse - contiene le caratteristiche necessarie per eseguire l'analisi dell'Application Migration Toolkit nell’ambiente di sviluppo.

Red Hat Application Migration Toolkit può essere scaricato gratuitamente. Il tool di migrazione del server è incluso nella distribuzione JBoss EAP.

Ottenere il supporto EAP 7.3

JBoss EAP è incluso in Red Hat Runtimes, un prodotto Red Hat Middleware che include anche una serie di runtime cloud native e funzionalità come Spring Boot, Node.js, Red Hat SSO, Red Hat AMQ Broker e Red Hat Data Grid. Tutti questi prodotti sono integrati e ottimizzati per Red Hat OpenShift.