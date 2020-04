IBM riconfermato partner tecnologico da Prysmian Group

Prysmian Group conferma per i prossimi 3 anni la partnership con IBM per l'espansione e la gestione della propria infrastruttura tecnologica a livello globale. Obiettivo del nuovo accordo quello di integrare al meglio la presenza di Prysmian in 50 Paesi del mondo attraverso un’infrastruttura tecnologica ibrida, gestita da IBM Services, che integra IBM Cloud per promuovere la digitalizzazione dei servizi.

Stefano Rebattoni, Vice President Enterprise Sales di IBM Italia

Con questo nuovo accordo che fa leva su una relazione già in essere viene segnato un altro importante passo avanti a supporto del business di Prysmian, da sempre impegnata nel fornire ai propri clienti prodotti e servizi con elevato livello di efficienza e innovazione. La rinnovata collaborazione accelererà la strategia di crescita di Prysmian e consoliderà la sua leadership in questo settore, fornendo al tempo stesso un solido percorso di trasformazione digitale verso un continuo miglioramento della qualità dei servizi e dell’efficienza operativa.

Tra i player mondiali nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni, dopo l’acquisizione della società americana General Cable, avvenuta nel 2018, Prysmian Group ha considerato prioritario l’obiettivo di integrare i sistemi informativi delle due realtà sotto il profilo infrastrutturale e applicativo, per continuare a sostenere in modo solido, flessibile e sicuro la digitalizzazione dei processi e dei prodotti a sostegno della crescita internazionale del proprio business.

Per perseguire questo scopo, Prysmian Group integrerà la propria infrastruttura IT con IBM Cloud per sfruttare il potenziale di tecnologie come Intelligenza Artificiale, Internet of Things e Human Augmentation, in aggiunta agli elevati standard di servizio in termini di disponibilità, affidabilità e sicurezza assicurati da IBM.

IBM fornirà e gestirà per Prysmian una moderna infrastruttura IT, unica in tutti i Paesi, con un modello di fornitura globale e uguali livelli di servizio. In base all'accordo, IBM Services gestirà anche l'integrazione delle infrastrutture IT legacy esistenti e supporterà, inoltre, il progetto strategico di digitalizzazione dei processi transazionali di back-end attraverso l’adozione di SAP S/4HANA su IBM Cloud.

Stefano Brandinali, Cio e Chief Digital Officer di Prysmian Group

L'importante acquisizione di General Cable ha richiesto da un lato la focalizzazione sui processi di integrazione e dall’altro una spinta propulsiva ulteriore alla digitalizzazione di prodotto e di processo, che rappresenta un fattore differenziante verso i nostri concorrenti. Un compito sfidante -prosegue Brandinali- per il quale abbiamo scelto di avere al nostro fianco IBM come partner tecnologico globale, con lo scopo di supportare lo sviluppo di un IT proiettato all’innovazione e operante come leva strategica di trasformazione all'interno della nostra organizzazione.

I tre data center preesistenti sono confluiti in uno, gestito da IBM presso il proprio Campus milanese, dove trova sede anche il data center italiano IBM Cloud. Il contratto triennale sarà gestito da IBM Services, con la responsabilità anche del servizio di disaster recovery: con questo approccio Prysmian potrà adattare dinamicamente l’impiego di risorse IT e gestirle in modo più efficiente, potendo allo stesso tempo contare sulla continuità del servizio.