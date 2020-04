Secure SD-WAN di Fortinet, sempre più i clienti MSSP

Advanced Routing e l'Open Fabric Ecosystem fanno parte della Secure SD-WAN di Fortinet e soddisfano in pieno le esigenze degli MSSP per accontentare i clienti. SD-WAN fornisce alle aziende una connettività affidabile ed economica in grado di supportare i loro obiettivi di innovazione digitale. Una recente ricerca di IDC ha rilevato che il mercato delle infrastrutture SD-WAN è pronto a raggiungere i 5,25 miliardi di dollari nel 2023.

Mentre un numero crescente di aziende cerca di implementare una SD-WAN, molte si rivolgono agli MSSP per colmare le carenze nelle competenze e altre lacune all'interno dei loro team. Gli MSSP possono soddisfare questa crescente esigenza creando servizi a valore aggiunto per i clienti che intendono migliorare l'esperienza degli utenti e ridurre la complessità e i costi della WAN, garantendo al contempo la sicurezza delle loro reti distribuite.

Fortinet abilita gli MSSP per sfruttare al meglio l'opportunità offerta da SD-WAN

Riconoscendo questa opportunità, Node4, Zain Jordan e Liquid Networx si uniscono a un numero crescente di MSSP che hanno scelto Fortinet Secure SD-WAN per fornire ai loro clienti nuovi servizi gestiti.

Ecco come tre partner di Fortinet stanno utilizzando Fortinet Secure SD-WAN a beneficio dei loro clienti:

Node4

Node4 utilizza la tecnologia SD-WAN di Fortinet per fornire ai propri clienti nel Regno Unito servizi gestiti mediante Secure SD-WAN. L’offerta garantisce ai clienti un livello di sicurezza all'avanguardia per una maggiore protezione ad aziende multi-site e Quality of Service (QoS), e per salvaguardare le applicazioni voice e latency-sensitive, massimizzando la user experience.

Inoltre, l'utilizzo della tecnologia Secure SD-WAN di Fortinet nella propria rete ha permesso a Node4 di migliorare le prestazioni per i suoi servizi cloud e SaaS, che impattano fino all'80% sul traffico di rete di Node4, unendo la connettività MPLS e la connettività Internet. Di conseguenza, Node4 può fornire ai propri clienti una connettività cloud accelerata riducendo la latenza ed eliminando le complessità della WAN.

Zain Business

Zain Business ha scelto Fortinet per fornire i primi Managed Services di Secure SD-WAN in Giordania a clienti esistenti e nuovi. Attraverso i nuovi servizi realizzati sulla base della soluzione Secure SD-WAN di Fortinet, Zain Business può garantire ai clienti che le applicazioni funzionino con sicurezza, prestazioni e affidabilità avanzate, e sostenerli nel realizzare i loro obiettivi di business. Il nuovo servizio SD-WAN di Zain Business è particolarmente vantaggioso per le imprese distribuite in settori verticali, come le banche e il retail con filiali e sedi distribuite.

Zain Business adotta inoltre le soluzioni Fortinet per migliorare i propri servizi di sicurezza complessivi con il Next-Generation Firewall di Fortinet, lo Unified Threat Management, l’Advanced Threat Protection con le offerte Sandboxing e SIEM.

Liquid Networx

Liquid Networx, con sede negli Stati Uniti, ha introdotto una soluzione di sicurezza SD-WAN costruita su Fortinet Secure SD-WAN. Implementando la tecnologia Fortinet Secure SD-WAN nella sua offerta, Liquid Networx ha reso più facile per i suoi clienti passare da una singola connessione MPLS a una doppia connettività con connessioni dotate di larghezza di banda più ampia - con aumenti dal 200% al 400% mantenendo pressoché invariati i costi verso i clienti. Questo ha portato a un incremento del business e dell’attenzione ai clienti, in ottica di progettazione e implementazione di soluzioni che migliorino l’ambiente IT complessivo.