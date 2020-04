Reti mesh e Wi-Fi 6, i webinar gratuiti di TP-Link

TP-Link organizza 5 webinar gratuiti dedicati ai sistemi mesh e alla tecnologia Wi-Fi 6; parliamo di attività formative aperte a tutti, che si svolgeranno tra 16 e 30 aprile.

L'obiettivo è permettere agli utenti di approfondire le proprie conoscenze e sfruttare al meglio le potenzialità di questi strumenti.

L’azienda illustrerà come ottimizzare la rete Wi-Fi di casa per svolgere al meglio le attività di smart working, e-learning e home schooling. Sarà inoltre possibile utilizzare la live chat per avere un confronto diretto con il team di esperti TP-Link, che offriranno consulenza IT gratuita e risponderanno a dubbi e curiosità sul mondo della connettività. Durante i corsi verranno presentate le migliori soluzioni per connettersi, estendere la copertura della propria rete e migliorare le performance dei propri dispositivi wireless, con uno specifico approfondimento sulla tecnologia Mesh e sul nuovo standard Wi-Fi 6.

Tecnologia Mesh: ottimizza la copertura Wi-Fi di casa

Il corso, della durata di 1 ora, analizzerà le soluzioni disponibili per ampliare la copertura wireless in tutti gli ambienti di casa. In particolare verranno illustrati i vantaggi della tecnologia Mesh Wi-Fi e le differenze rispetto ai tradizionali Range Extender e Powerline privi di tecnologia Mesh. Le date previste sono giovedì 16, martedì 21 e giovedì 23.

Wi-Fi 6: soluzioni e vantaggi del nuovo standard wireless

Il corso, della durata di 1 ora, analizzerà l'evoluzione dello scenario domestico, con particolare attenzione ai nuovi bisogni in termini di connettività in ambienti con numerosi device connessi. Verranno presentati i vantaggi introdotti dal nuovo standard 802.11ax, meglio conosciuto come Wi-Fi 6, e saranno presentate le soluzioni della gamma prodotti TP-Link con standard Wi-Fi 6. Verrà poi analizzato il tema della sicurezza delle reti e le funzionalità di gestione dei dispositivi attraverso TP-Link Tether app. I corsi si terranno martedì 28 aprile e giovedì 30.

Smart Working & Home schooling

Il corso, della durata di 1 ora, analizzerà le principali criticità riscontrabili nello svolgere attività di Smart working e Home schooling e illustrerà le principali soluzioni disponibili per ottimizzare la connessione di casa, attraverso consigli pratici.