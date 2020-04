Supernap ospita il SOC di SCAI Puntoit

Supernap Italia sigla un accordo con SCAI Puntoit per ospitare il SOC dell’azienda, una realtà di riferimento nel settore della cyber-security.

Il SOC mette a disposizioni una serie di servizi di security di tipo “advanced” oltre agli innovativi “servizi gestiti” cioè la disponibilità di soluzioni leader mondiali del settore in versione completamente gestita in modo da permettere ai propri clienti di concentrarsi esclusivamente sul proprio business e di non doversi strutturare con personale specializzato. Il SOC sarà operativo presso Supernap Italia a partire da fine aprile e impiegherà inizialmente 10 persone con l’obiettivo di crescere presto a venticinque.

I clienti di SCAI Puntoit verranno gestiti in maniera autonoma e con personale diretto e potranno anche beneficiare di tutti i servizi del datacenter di SUPERNAP.

Supernap Italia è un datacenter di 42.000 metri quadrati, classificato come Tier IV, costruito su un campo di 100.000 metri quadrati, situato a Siziano (PV), appena fuori Milano. Questa posizione strategica consente a di sfruttare le eccellenti infrastrutture di telecomunicazione e di alimentazione dell’area; inoltre, fornisce un facile accesso alle principali autostrade, ferrovie ed aeroporti. Supernap Italia offre colocation, alimentazione e connettività. Grazie al suo uso esclusivo di oltre 500 tecnologie brevettate da Switch, garantisce ai clienti un ambiente unico nel suo genere per ospitare la propria infrastruttura in modo sicuro ed efficiente.

Il panorama della security è in continua evoluzione, anche per la spinta impressa dalla crescente adozione dei servizi cloud da parte delle imprese italiane. La sicurezza è un’esigenza primaria e strategica soprattutto per clienti che gestiscono dati sensibili e molte organizzazioni preferiscono affidare la security a partner esterni, rivolgendosi a società fidate e qualificate capaci di offrire gestione 24×7 e soluzioni end-to-end e di minimizzare i costi interni.

Giorgio Protti, AD di SCAI Puntoit

Affidare la sicurezza a un provider esterno come SCAI Puntoit, che è stato un pioniere del settore, permette di avvalersi di competenze collaudate e di una pluriennale esperienza, tempi veloci di risposta e assistenza continua. Per questo ci siamo dotati anche di un NOC e di un SOC e forniamo ai nostri clienti tutte le soluzioni sia in forma progettuale che di servizi.

…Quello che ci ha convinto è l’affinità dei nostri modelli operativi: siamo entrambi degli specialisti, Supernap dei datacenter, SCAI Puntoit della sicurezza.

Per noi il futuro passa dalla specializzazione: si fa una cosa sola e la si fa ad altissimo livello. Di Supernap Italia ci ha positivamente colpito anche la competenza e serietà del personale. Non meno rilevante nella nostra scelta, Supernap Italia ha una location creata appositamente per ospitare il datacenter, non si tratta di un edificio preesistente riadattato. Ciò assicura il massimo del presidio di sicurezza. Inoltre, Supernap Italia è un datacenter internazionale e per noi questo è importante perché, in prospettiva, vogliamo aprirci al mercato estero. Non da ultimo c’è il rapporto qualità-prezzo dell’offerta, che è stato molto convincente.