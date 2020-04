ExpertBook B9, arriva in Italia il notebook business di Asus

Asus porta in Italia ExpertBook B9, un notebook progettato per i professionisti e le imprese, caratterizzato dal display da 14” e un peso inferiore al Kilogrammo.

Grazie al display NanoEdge su quattro lati, il pannello LCD si inserisce in uno chassis standard per notebook da 13”, per un rapporto schermo/corpo del 94%.

Progettato per assicurare il massimo della portabilità, l'ExpertBook B9 (B9450) offre prestazioni di altissimo livello grazie a un processore Intel Core di decima generazione, al design dual-storage con due SSD PCIe 3.0 x4 ultra-veloci da 2 TByte e 16 GByte di RAM di connettività next-gen con Wi-Fi 6 (802.11ax).

Il notebook è progettato per adattarsi a qualsiasi scenario aziendale con una gamma completa di opzioni di ingresso/uscita, tra cui due porte Thunderbolt 3, due HDMI e un esclusivo Asus NumberPad 2.0 integrato nel touchpad per un rapido inserimento dei dati. Oltre ad essere costruito per durare nel tempo grazie allo standard Military Grade, ExpertBook B9 integra un chip dedicato Trusted Platform Module 2.0 per mantenere al sicuro i dati critici per l'azienda, mentre una telecamera IR integrata consente il login biometrico sicuro.

Tra le altre attenzioni estetiche apportate al design del notebook vi sono la cerniera ErgoLift per sessioni di digitazione più confortevoli, quattro microfoni che supportano la cancellazione del rumore di fondo per le videoconferenze, la cover per oscurare la telecamera IR e una barra luminosa sulla parte anteriore del notebook che si attiva quando si utilizza il supporto integrato per Microsoft Cortana e Amazon Alexa.

Anche il sistema audio di ExpertBook B9 (B9450) è ottimizzato da Harman Kardon, grazie agli altoparlanti down-firing che beneficiano dell'elaborazione del segnale per effettuare regolazioni adattabili nel tempo, migliorando la resa dell’audio e filtrando il rumore. Per i carichi di lavoro ad alta intensità di dati, ExpertBook B9 (B9450) è il primo portatile aziendale ad includere l'esclusiva tecnologia Asus NumberPad 2.0, un tastierino numerico illuminato a LED integrato nel touchpad.

La batteria a due celle da 33Wh di ExpertBook B9 (B9450) è classificata per una produttività fino a 12 ore, mentre una fonte di alimentazione da 66Wh può durare fino a 24 ore con lo stesso carico di lavoro. Il supporto per la ricarica rapida porta entrambe le opzioni di batteria fino al 60% della capacità massima in soli 39 minuti.

Il nuovo ExpertBook B9 (B9450) fa parte dell’offerta Asus Business, progettata per soddisfare gli standard professionali delle aziende moderne. Grazie ad anni di esperienza nel settore, Asus è in grado di offrire una gamma completa di prodotti capaci di rispondere a qualsiasi esigenza commerciale, garantendo sempre la massima portabilità, resistenza, qualità e facilità d’uso. Per ulteriori informazioni su tutte le soluzioni di Asus per aziende e professionisti, è possibile visitare la pagina dedicata.

Asus ExpertBook B9 (B9450) è disponibile presso i rivenditori specializzati al prezzo consigliato al pubblico di 1899,00 euro.