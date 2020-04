AMD EPYC 7Fx2: performance per HPC, iperconvergenza e DB

AMD annuncia l’ampliamento della famiglia di processori EPYC di seconda generazione, con l’introduzione di tre nuove unità ad alte prestazioni.

Parliamo di CPU pensate per contesti dove sono richieste capacità di calcolo avanzate e, contestualmente, un valido rapporto performance-per-Watt. I processori sono orientati ad impieghi commercial HPC, database e infrastrutture iperconvergenti.

I processori AMD EPYC 7F32 (8 core), 7F52 (16 core) e 7F72 (24 core) uniscono l'architettura AMD Infinity con core "Zen 2" ad una velocità più elevata, garantendo così le più elevate prestazioni per core al mondo per le CPU server x86.

Le CPU EPYC 7Fx2 offrono nuove funzionalità per carichi di lavoro complessi. È così possibile raggiungere prestazioni fino al 17% superiori ai competitor nella gestione di database SQL Server. In ambienti iperconvergenti si raggiungono punteggi VMmark 3.1 fino al 47% superiori (utilizzando vSAN come livello di archiviazione in un cluster a 4 nodi) rispetto alla concorrenza.

Alcuni OEM e nuovi partner fanno già parte dell'ecosistema di processori AMD EPYC serie 7Fx2, tra cui: