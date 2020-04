Vincere sulle complessità con la piattaforma Cisco SecureX

La piattaforma di sicurezza cloud Cisco SecureX è in grado di velocizzare le attività di rilevamento e risposta alle minacce grazie ad analisi approfondite. Forte di un decennio di significativi investimenti in innovazione, partnership, acquisizioni, attività di ricerca e di rilascio di standard open source, Cisco offre oggi ai propri clienti la più ampia piattaforma cloud per la sicurezza disponibile sul mercato Cisco SecureX.

Cisco SecureX fornisce una user experience unica per tutte le soluzioni Cisco Security e per l’infrastruttura di sicurezza esistente dei clienti. Essa offre visibilità unificata, identifica le minacce sconosciute e automatizza i flussi di lavoro con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza di reti, endpoint, cloud e applicazioni dei clienti. La semplicità è fondamentale nella protezione dei processi di trasformazione digitale e per questo motivo Cisco SecureX è incluso in tutti i prodotti Cisco Security.

Gee Rittenhouse, SVP e GM del Security Business Group di Cisco

Il settore è stato sommerso da migliaia di prodotti che avrebbero dovuto aiutare i clienti, ma che al contrario hanno creato ambienti ingestibili fatti di soluzioni non interoperabili, creando così lacune nelle strategie di sicurezza delle aziende. Oltre ai criminali informatici, anche la complessità è diventata un altro rischio che i team di sicurezza devono affrontare e superare. Cisco SecureX rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui i clienti sperimentano la sicurezza, eliminando la complessità e fornendo una visione unificata sullo stato dei servizi di sicurezza e degli alert dei clienti. In questo modo, i team di sicurezza possono gestire le risorse in maniera più efficiente e rappresentare un fattore abilitante della trasformazione digitale.

Man mano che le aziende intraprendono un percorso di trasformazione digitale, espandendosi verso il cloud, integrando l’IoT e l’accesso wireless ad alta velocità, aumenta la relativa superficie di attacco. La protezione di questi ambienti diventa complessa a causa di tecnologie che non interagiscono tra loro. Lo studio Cisco 2020 CISO Benchmark Study – effettuato su un campione di 2800 professionisti della sicurezza – ha riscontrato che il 28% degli intervistati ritiene che la gestione di un ambiente multi-vendor sia molto impegnativo, percentuale che è aumentata dell’8% rispetto al dato dell’anno scorso.

Le innovative funzionalità di Cisco SecureX includono: