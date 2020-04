Per le stazioni appaltanti TeamSystem punta su Dedagroup

Partnership tra Teamsystem e Dedagroup per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per semplificare la gestione di appalti e delle opere pubbliche. TeamSystem attraverso la propria divisione TeamSystem Costruction, completa la propria offerta per gli Enti Locali scegliendo la soluzione CiviliaNext – Lavori Pubblici, Gare e Appalti, suite parte dell’ecosistema Next di Dedagroup Public Services.

Questo accordo rappresenta un ulteriore, importante tassello del percorso di sviluppo di CiviliaNext, piattaforma software concepita per la PA digitale concepita per rivoluzionare il modo in cui la PA progetta ed eroga servizi a cittadini e imprese. Nativamente in cloud e open, in linea con le infrastrutture immateriali di sistema (ANPR, pagoPA, SPID), attualmente CiviliaNext è utilizzata da 600 Enti in Italia per gestire oltre 8.058.000 protocolli, 12.051.000 mandati di pagamento e 8.371.000 fatture, 1.987.000 cedolini, 3.838.000pratiche di titolarità dei tributi.

Cristiano Zanetti, Vertical Business Executuve di TeamSystem

Siamo impegnati a portare ai nostri clienti le migliori soluzioni di mercato e abbiamo riconosciuto nella piattaforma CiviliaNext di Dedagroup Public Services la soluzione cloud più avanzata oggi disponibile, per la gestione di tutta l’operatività legata all’intero processo di appalto. Una soluzione che si integra perfettamente con i nostri moduli Computi in Cloud e CPM e che peraltro è integrata nel completo ecosistema Next che rappresenta una potenzialità di sviluppo e interoperabilità straordinaria grazie alla possibilità di governare l’interscambio di dati tra tutte le diverse aree dell’Ente e le opere in fase di realizzazione. Tutto questo diventa ancora più cruciale per innalzare sia il controllo che la flessibilità, come richiede l’emergenza che stiamo vivendo, e soprattutto nell’ottica dell’impatto che si dovrà gestire al termine di questa difficile situazione anche nel lungo periodo.

Grazie alla partnership, TeamSystem sarà in grado di offrire ai suoi oltre 350 clienti pubblici - su tutto il territorio nazionale - l’accesso diretto alla più avanzata piattaforma per la gestione degli appalti pubblici (dalla programmazione alla conclusione dell’opera) pensata nativamente in cloud, nonché parte del completo ecosistema Next, che consente l’interscambio di dati tra tutte le diverse aree dell’Ente e le opere oggetto d’appalto.

Next è infatti l’insieme di soluzioni e servizi che Dedagroup Public Services e i suoi partner offrono agli Enti Locali che sui Territori sono impegnati a innovare i servizi pubblici rivolti a cittadini e imprese, dotandosi di risorse e approcci digitali e capaci di abilitare i progetti di sviluppo futuro. CiviliaNext, Lavori Pubblici, Gare e Appalti, in particolare, è la prima piattaforma gestionale qualificata Software As a Service AgID, concepita per la PA digitale per rendere più efficiente, semplice e trasparente il governo degli appalti di opere pubbliche.

Gli Enti pubblici possono così essere supportati, anche e soprattutto nella delicatezza del momento attuale che richiede di generare ancora maggiore efficienza pur lavorando tutti da remoto, nell'ottimizzare e monitorare le attività di back office aggregando tutte le informazioni e i documenti acquisiti e gestiti durante la conduzione dei processi afferenti l'Opera Pubblica.