FireEye, le best practice per collaborare in sicurezza

Il lavoro da remoto di questo periodo vede anche un utilizzo maggiore delle piattaforme di collaborazione. I consigli per lavorare in sicurezza di FireEye. Mandiant, società di FireEye, raccomanda che le aziende adottino una standardizzazione attorno ad un’unica piattaforma di collaborazione, ove possibile, per gestirne meglio sia le complessità che ne derivano sia i rischi.

Sicurezza e privacy dei meeting

Controllo degli accessi ai meeting e URL: ricordare sempre con chi si è condiviso il link del meeting e chi sono i partecipanti autorizzati. La maggior parte delle piattaforme offre la possibilità di proteggerli con una password o creare una “Virtual Lobby” che consente all’amministratore di controllare l’accesso al meeting vero e proprio. Awareness dei partecipanti: prima di iniziare ogni meeting, l’organizzatore dovrebbe esaminare l’elenco dei partecipanti che si sono collegati per verificare che siano conosciuti. Condivisione dei contenuti: gli amministratori dovrebbero sempre disabilitare la possibilità per gli altri partecipanti di condividere gli schermi senza l’esplicito permesso dell’organizzatore. Tono di entrata e di uscita: se disponibile, questa funzionalità previene la possibilità che qualcuno partecipi al meeting all’insaputa dell’organizzatore. Registrazione: nessuno, tranne l’organizzatore del meeting, dovrebbe essere in grado di registrare il meeting. La registrazione non dovrebbe essere disponibile di default a tutti i partecipanti e senza l’esplicita approvazione dell’organizzatore. Inoltrare l’invito al meeting: valutare e concordare controlli che impediscano agli utenti di inoltrare a loro volta gli inviti ai meeting.

I meeting virtuali introducono un differente insieme di complessità che le conversazioni faccia a faccia in genere non hanno. È necessario pertanto prestare attenzione a:

Video: è necessario fare attenzione a quello che vi circonda quando attivate il video. Anche se in molti casi è importante avere il video abilitato per i meeting, gli utenti devono essere consapevoli dell’ambiente circostante per evitare la divulgazione involontaria di informazioni private o dettagli che non devono essere resi pubblici. Alcuni programmi offrono la possibilità, ad esempio, di offuscare lo sfondo durante la videochiamata. Quando non si utilizza il video è indispensabile assicurarsi che la videocamera sia coperta o disabilitata. Audio: quando non si parla in maniera attiva, assicurarsi che il pulsante “mute” sia abilitato. Se invece vi unite ad un meeting da un luogo in cui si può essere facilmente ascoltati da terzi è necessario essere discreti per non rivelare informazioni riservate o ancora meglio sportarsi in un luogo maggiormente riservato.

Le checklist da seguire per la sicurezza delle piattaforme collaborative

Autenticazione

I team di sicurezza devono assicurarsi che i seguenti elementi siano adeguatamente valutati e configurati:

Avere conferma che l’accesso a una piattaforma di collaborazione sia conforme alle pratiche di gestione aziendale degli accessi e delle password; Essere sicuri che l’accesso a una piattaforma di collaborazione sia gestito attraverso una soluzione di gestione centralizzata delle identità come Active Directory (AD); Considerare l’implementazione di una soluzione di sign-on singola per collegare le risorse aziendali e il cloud tramite una fonte di autenticazione comune se la piattaforma di collaborazione non fa parte dell’ecosistema IT aziendale; Proteggere l’accesso alla piattaforma di collaborazione grazie all’autenticazione a più fattori (MFA); Verificare regolarmente chi possiede l’accesso alla piattaforma di collaborazione; Assicurarsi che i processi di onboarding e di off-boarding dei dipendenti coprano anche la questione degli accessi alle piattaforme di collaborazione.

Gestione degli accessi

I team di sicurezza dovrebbero assicurarsi che: