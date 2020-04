Sinora Nowtice, comunicazioni di allerta di massa

In queste difficili settimane, Sinora sta proponendo ai Comuni e alle Province la soluzione per la gestione delle comunicazioni di allerta denominata Nowtice.

Parliamo di una piattaforma software sviluppata in Italia e progettata per le comunicazioni massive, sia di emergenza che di carattere ordinario, per le sale operative.

Il sistema è pensato per lo scambio di informazioni multilivello, tra C.O.M. (Centro Operativo Misto), Prefetture, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comuni, Unioni di Comuni, e organismi di Protezione Civile.

Nowtice è una soluzione in cloud (SaaS), quindi implementabile velocemente e scalabile. Da un unico pannello di controllo è possibile inviare con un click allerte alla popolazione su canali di comunicazione multipli e contemporanei, sia tradizionali (come il telefono, gli SMS, pannelli a messaggio variabile, la posta certificata, il sito web del Comune) che moderni (come social network, app, telegram). La multicanalità consente così di raggiungere cittadini di ogni fascia di età e di verificare se i messaggi siano stati ricevuti.

Nowtice ha la qualifica AgID, la verifica ministeriale per i servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni, e opera in ottemperanza con il GDPR. Tra gli ultimi ad averla adottata in questi giorni, c’è anche il Comune di Montichiari in provincia di Brescia che ha trovato in nowtice un valido alleato per efficientare il processo di comunicazione verso i propri cittadini in uno dei momenti più bui della storia locale.