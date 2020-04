Exclusive va in aiuto ai reseller con Partner Support Hub

Exclusive Networks presenta il nuovo Partner Support Hub per supportare i clienti a continuare le attività, nonostante la situazione di crisi causata dal Coronavirus. Partner Support Hub prevede una forma di aiuto speciale, pensata per agevolare la catena di approvvigionamento, l’accesso a capacità di supporto tecnico supplementare, il consolidamento di soluzioni e offerte di più vendor e una consulenza di natura finanziaria, tutte iniziative che fanno parte delle misure di continuità aziendale per supportare i clienti in condizioni di mercato difficili.

Barrie Desmond, SVP Marketing and Communications di Exclusive Networks

Il Partner Support Hub è il nostro tentativo di semplificare il lavoro dei nostri clienti nel preservare la customer experience, il benessere dei dipendenti e la produttività, che sono cruciali quando le risorse del partner sono sottoposte a una simile pressione. Al momento c'è tanta comunicazione rivolta verso il canale e gli utenti finali, con proposte che arrivano da ogni angolo, alcune addirittura opportunistiche.

Exclusive sta mettendo a disposizione le sue capacità di supporto tecnico ai propri clienti e vendor che si trovano a dover gestire una crescente domanda a cui dare risposte in tempi celeri. I reseller possono ad esempio richiedere un accesso rapido al supporto tecnico pre e post vendita di Exclusive Networks per evadere il picco di richieste di configurazione e deployment, e per gestire l’overflow degli help desk per i clienti, liberando così risorse di engineering che i reseller possono, a loro volta, mettere a disposizione dei loro clienti che operano in settori di prima linea, come la sanità.

Collegato a tutto questo, vi è il supporto pratico per salvaguardare la sicurezza e ottimizzare le prestazioni delle iniziative di smart working dei clienti e per favorire il benessere dei lavoratori. Exclusive sta anche raccogliendo e aggregando tutte le misure di supporto COVID-19 messe in atto dai suoi vendor, per accelerare e facilitare l'accesso per i reseller tramite un unico punto di contatto.

Questo programma non solo aiuta i reseller a fare le scelte tecnologiche giuste, ma è progettato per mantere l’IT attivo e funzionante. Avere così tante risorse tecniche di talento in Exclusive Networks, ci permette di poter mettere a disposizione del vendor risorse per servizi di pre e post engineering e supporto. Con così tanti collaboratori che stanno lavorando per la prima volta da casa è importante considerare il loro benessere e la loro salvaguardia. Per molti di noi questa è una nuova esperienza. Mantenere attivo il business ora e prepararsi a sostenere i nostri clienti in questo difficile periodo è fondamentale, quindi stiamo offrendo tutto l’aiuto possibile in termini di continuità aziendale e stabilità.

Tra le misure di supporto disponibili su richiesta:

Continuità del Business e Sostenibilità

-Spedizioni via nave

-Spedizioni dirette al cliente

-Assistenza per il controllo del credito e piani di pagamento

Supporto

-Pre- e post-sales engineering

-Supporto a risposta rapida per clienti di servizi essenziali e professionisti in prima linea

-Help desk

-Pacchetti “quick start” per la formazione

-Accesso a sessioni di training in lingua locale

Protezione

-Deployment rapido di soluzioni per la forza lavoro remota

-Periodi estesi di free trial per tecnologie chiave

Produttività

-Soluzioni applicative per performance & expansion – web e on-premise

-Aggiornamenti delle prestazioni di rete per un massiccio aumento del traffico e conflitto di utenti simultanei

-Estensione delle risorse corporate per Virtual Machines & VDI

-Fornitura di soluzioni per “infrastructure stress & failure” – DR, Backup e archiviazione

Persone

-Risorse e training per la cyber-protezione

-Suggerimenti per la comunicazione e best practice